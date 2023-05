Jarosław Olechowski odwołany z TVP. Media: Ma nową posadę. Trafił do resortu Sasina

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda, Jarosław Olechowski, który od wtorku 25 kwietnia nie jest już szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Telewizji Polskiej, został doradcą społecznym w Ministerstwie Aktywów Państwowych pod wodzą Jacka Sasina.

Jarosław Olechowski sprawował funkcję szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej od 2018 roku. Pod koniec kwietnia został odwołany. Komunikat w tej sprawie opublikowała Telewizja Polska na stronie Centrum Informacji TVP. Zarząd nie wyjaśniał powodów odwołania dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a tylko wskazywał jego następcę, którym został dotychczasowy prezenter "Wiadomości" Michał Adamczyk.

Kilka dni wcześniej Onet ujawnił anonimowy list, który miał trafić do władz Prawa i Sprawiedliwości. Jego anonimowy autor wprost przyznaje się do służenia partii Jarosława Kaczyńskiego i uważa, że ma udział w wysokich wynikach sondażowych tego ugrupowania. Zarzuca też prezesowi TVP, Mateuszowi Matyszkowiczowi polityczny sabotaż i stara się udowodnić, że ten podejmuje działania, które nie sprzyjają PiS-owi. Według źródeł portalu autorem listu miał być właśnie Jarosław Olechowski. Były prezes TAI zaprzeczył tym doniesieniom.

Jarosław Olechowski odwołany. Kim jest były dyrektor z TVP?

Kim jest Jarosław Olechowski?

Olechowski w 2001 roku studiował politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwa lata później rozpoczął pracę w "Newsweeku" gdzie początkowo był researcherem, a później reporterem. Następnie przeszedł do dziennika "Rzeczpospolita", a potem pracował dla TV Puls, gdzie w latach 2007 - 2008 był jednym z prowadzących program Puls Raport. Stamtąd najpierw trafił do Panoramy TVP2, a potem do Wiadomości TVP1. Pracował też jako reporter dla TVP Info. W 2010 roku był jednym z dziennikarzy, którzy w Smoleńsku, z miejsca katastrofy relacjonowali wydarzenia. Sześć lat później poinformował, że z jego domu zostały skradzione materiały, które tam powstały.

Po kilku przerwach, w 2016 roku ponownie podjął pracę dla TVP, gdzie pracował dla Wiadomości. Kilka miesięcy później został wydawcą tego programu, a w sierpniu 2017 roku został powołany na p.o. szefa "Wiadomości", zastępując odwołaną Marzenę Paczuską. W styczniu 2018 roku został pełniącym obowiązki dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a w sierpniu objął to stanowisko na stałe. Będąc szefem TAI, Olechowski równolegle kierował "Wiadomościami".

W tym czasie często bronił kontrowersyjnych materiałów TVP. W 2020 roku zapewniał m.in., że "Wiadomości" nie wymyśliły sobie projektanta mody Christiana Paula, który przychylnie ocenił styl Agaty Kornhauser-Dudy. Olechowski miał być też jednym z adresatów maila, które zostały ujawnione w trakcie wycieku ze skrzynki Michała Dworczyka. Z jednej z wiadomości miało wynikać, że Olechowski w przeszłości został poproszony o "ładny atak" TVP na sąd, który wydał niekorzystny dla premiera Mateusza Morawieckiego wyrok.