Morawiecki wychwala Kukiza. "Najbardziej cenię go za niezależność, której dowodził nie raz"

W rozmowie z "Super Expressem" Mateusz Morawiecki został zapytany o to, czy PiS pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych z "ziobrystami". - Jak najbardziej tak. Jesteśmy Zjednoczoną Prawicą i, wbrew pozorom, mimo pewnych różnic, potrafimy rozmawiać ze wszystkimi. Prawo i Sprawiedliwość jest partią "dużego namiotu", jak mawiał Ronald Reagan. Pod tym "dużym namiotem" zmieści się wiele opcji - zaznaczył premier, dodając, że znajdzie się tam miejsce również dla Suwerennej Polski (wcześniej Solidarnej Polski).

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Obawiam się, że wybory mogą być sfałszowane

Szef polskiego rządu zaznaczył, że politycy tej partii ze Zbigniewem Ziobrą na czele odpowiadają za reformę wymiaru sprawiedliwości. - Życzę im sukcesu, bo to będzie dobre dla Polski. Niestety, cały czas ten system wymiaru sprawiedliwości nie domaga - stwierdził. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku Morawiecki wprost powiedział, że "większego chaosu i kłopotów, niż mamy w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy". - Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. Dzisiaj jest gorzej niż było - podkreślił.

Czarnek w TVP Info: Ręce precz od dzieci ze strony ideologów lewackich

Premier o Pawle Kukizie: Najbardziej cenię go za jego niezależność

Mateusz Morawiecki odniósł się również do informacji, że z listy Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach wystartuje Paweł Kukiz. - Bardzo się cieszę, że Paweł Kukiz, który zawsze myślał tylko o poprawie działania ustroju państwa polskiego, o tym, żeby było bardziej uczciwie, żeby obywatele bardziej uczestniczyli w życiu publicznym, deklaruje możliwość startowania z list Zjednoczonych Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości - podkreślił premier. Jak dodał, byłego muzyka "najbardziej ceni za jego niezależność, której dowodził nie raz". - Sądzę, że jego współpraca ze Zjednoczoną Prawicą ogromnie ubogaci nasz szeroko rozumiany obóz patriotyczny - zaznaczył.

Na początku kwietnia Wirtualna Polska przekazała, że fundacja "Potrafisz Polsko!", w której członkiem rady jest Paweł Kukiz, otrzymała 4,3 miliony złotych z rezerwy budżetowej dzięki interwencji premiera. Posłowie opozycji uważają, że mogą to być pieniądze na kampanię wyborczą Kukiza. - Mateusz Morawiecki mógł popełnić przestępstwo nadużycia władzy, przekazując te pieniądze - powiedział, jak cytuje Konkret24, Stanisław Tyszka, obecnie polityk Konfederacji, a w przeszłości Kukiz'15.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: