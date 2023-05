Kaczyński dziękuje "Gazecie Polskiej". "Za wszystko, co czynicie, by upamiętnić tragedię smoleńską"

Zobacz wideo Kaczyński przedstawił nowy projekt ustawy: Muszą istnieć ograniczenia

W piątek 5 maja w Elblągu odbywa się Forum Klubów "Gazety Polskiej". W programie wydarzenia pojawiły się dyskusje na temat polskich lasów, wyzwań i możliwości regionu warmińsko-mazurskiego oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. To jednak nie wszystko. Podczas eventu odczytano list skierowany do uczestników forum, którego autorem jest nie kto inny, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński dziękuje Klubom "Gazety Polskiej". Nawiązał do katastrofy smoleńskiej

Prezes PiS podkreślił w liście, że "zmagamy się z motywowaną światopoglądowo i politycznie pedagogiką wstydu, z ochotą wykorzystywaną za granicą w sytuacjach konfliktu interesów z Polską, właściwie od pierwszych wolnych wyborów po 1989 roku". Jak stwierdził, "te ataki, zwiększają się wówczas, gdy do władzy dochodzą siły konserwatywne czy centroprawicowe, i za każdym razem stają się one coraz silniejsze". "Nie muszę chyba dodawać, że w tych zmaganiach wyjątkowo aktywną rolę odgrywały Kluby 'Gazety Polskiej'" - napisał Kaczyński. Lider PiS podziękował także członkom "za wszystkie wieloletnie pełne poświęcenia, oddania sprawie i wytrwałości, wysiłki i starania zarówno w tej materii, jak i na innych polach. "Pragnę Państwu najgoręcej, jak tylko potrafię, podziękować" - podkreślił. Kaczyński wspomniał również o katastrofie smoleńskiej. "Osobne wyrazy wdzięczności chciałbym złożyć Państwu za wszystko, co czynicie w ramach upamiętniania Tragedii Smoleńskiej i jej Ofiar, oraz na niwie zmagań o pełną prawdę o niej i o wszystkich towarzyszących jej okolicznościach" - napisał.