"Czy opozycja jest gotowa do tego, by przejąć rządy w Polsce?" - to pytanie skierowali do wyborców ankieterzy IBRiS, którzy przeprowadzili sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej". Odpowiedzi nie były jednoznacznie optymistyczne dla Koalicji Obywatelskiej i pozostałych ugrupowań opozycyjnych. 11 proc. ankietowanych oceniło, że opozycja jest "zdecydowanie" gotowa do objęcia władzy, a nieco ponad 27 proc. oceniło, że "raczej tak". Odpowiedź "raczej nie" wybrało 20 proc., ale najwięcej wskazań otrzymało stwierdzenie "zdecydowanie nie" - 31,3 proc. badanych tak twierdzi.

Sondaż. 11 proc. wyborców pewnych, że opozycja jest gotowa do rządzenia

Zatem ponad połowa ankietowanych [51,3 proc.] uważa, że opozycja nie jest gotowa do tego, by przejąć w Polsce władzę. Z kolei w deklarację polityków KO, PSL, Lewicy i Polski 2050, że właśnie tak jest, wierzy niespełna 40 proc. badanych. "Rzeczpospolita" wskazuje, że takie wyniki świadczą o tym, że w przygotowanie opozycji do rządzenia powątpiewają nawet przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości - co czwarty ankietowany w tej grupie stwierdził, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy.

Wyborcy partii rządzącej nie pozostawili żadnych złudzeń co do swoich preferencji - tu wskazania są jednoznaczne - 71 proc. twierdzi, że ugrupowania opozycji "zdecydowanie nie są" gotowe, z 23 proc., że "raczej nie są". IBRiS uwzględnił w badaniu również wyborców niezdecydowanych, którzy nie zadeklarowali wsparcia dla żadnej partii - w tej grupie także trudno o optymizm dla opozycji. 17 proc. wierzy w przygotowanie KO, PSL-u, Lewicy, Polski 2050, w połowa - nie. Co trzeci badany nie ma zdania w tej sprawie.

