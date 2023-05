Przemysław Czarnek zachwycony walką prezesa PiS z "ideologami lewicowymi". A Tusk? "Mdłości"

W kwietniu w Sejmie zarejestrowano komitet inicjatywy ustawodawczej "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Teraz trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy, który - jak wyjaśniają autorzy - ma zapobiegać "seksualizacji dzieci". Dokument przewiduje, że do każdego rodzica będzie należeć decyzja w sprawie tego, czy dziecko będzie brało udział w zajęciach szkolnych prowadzonych np. przez organizacje pozarządowe. Pełnomocniczką komitetu jest radna PiS ze Stalowej Woli Karolina Paleń.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekazał na czwartkowej konferencji prasowej, że poparł i podpisał się pod projektem ustawy. - Chodzi o to, by dzieci nie były poddawane praktykom, które są dla nich szkodliwe i mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych w życiu późniejszym i w dorosłości - przekonywał polityk. - Seksualizacja dzieci, już w wieku szkolnym - tego rodzaju praktyki mają w Polsce miejsce, ale nie ma bariery prawnej, która prowadziłaby do zatrzymania tych praktyk - stwierdził.

Kaczyński straszy seksualizacją dzieci. Czarnek zachwycony, Tusk skarży się na mdłości

"Naszym obowiązkiem jest chronić polskie dzieci przed ideologami lewicowymi. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i Pani Marszałek Elżbiecie Witek za tę inicjatywę i wsparcie rodziców" - skomentował na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Prezes Kaczyński postanowił zająć się - tuż przed wyborami - sprawą "seksualizacji dzieci". Mdłości" - napisał z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Projekt "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców". Trwa zbiórka podpisów

Projekt zakłada m.in., że dyrektor szkoły będzie musiał uzyskać szczegółowe informacje o planowanych działaniach organizacji przed jej pojawieniem się na terenie placówki. Kontrolę takiej organizacji będzie mogła prowadzić również Rada rodziców. Udział w zajęciach prowadzonych przez organizacje ma być możliwy tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.

Zbiórka podpisów pod ustawą o ochronie dzieci przed "seksualizacją"

Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek stwierdziła na wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim, że do szkół i przedszkoli wchodzą "różne organizacje nieprzygotowanych ludzi i nieuprawnionych do tego, by próbowały wychowywać dzieci i to niezgodnie z wartościami, które wyznajemy". - Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wartościami, jakie wyznają. Musimy tego prawa przestrzegać - powiedziała Elżbieta Witek.