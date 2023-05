Zbigniew Ziobro to prawdziwy mąż stanu? Sekretarz PiS: Pomidor

Krzysztof Sobolewski był w czwartek gościem Radia ZET. Prowadzący program Bogdan Rymanowski zadał mu serię pytań, na które miał odpowiadać "tak" lub "nie". Na jedno z nich odpowiedział jednak wymijająco.

Dziennikarz: Jarosław Kaczyński przejdzie niedługo na emeryturę?

Sobolewski: Nie.

- Zbigniew Ziobro to prawdziwy mąż stanu?

- Pomidor.

- Suwerenna Polska jest pazerna na stanowiska?

- Nie.

"Jak nie zapraszają, to się nie pojawiam"

Przypomnijmy, w środę Zbigniew Ziobro ogłosił, że jego partia - dotychczas Solidarna Polska - zmienia nazwę na Suwerenna Polska. - Chcemy żyć w Europie ojczyzn, a nie sterowanym z Brukseli i Berlina eurokombinacie - mówił lider ugrupowania.

Krzysztof Sobolewski został zapytany o to, dlaczego żaden z polityków PiS nie pojawił się na konwencji "ziobrystów". - Ja jestem z Podkarpacia i jak nie zapraszają, to się nie pojawiam. To decyzja Suwerennej czy Solidarnej Polski - powiedział. - Mam nadzieję, że nasi przyjaciele z Suwerennej teraz Polski pamiętają, że sukces Zjednoczonej Prawicy przyniosła jedność. I to jest główne, co chciałbym, żeby z tyłu głowy mieli - zaznaczył. Dopytywany o to, co się stanie, jeśli Suwerenna Polska wystartuje samodzielnie w wyborach, odparł, że "będzie to dla nich egzamin dojrzałości". - Zakładam, że zdrowy rozsądek i propaństwowe podejście jednak zwycięży - podkreślił.

