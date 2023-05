Ambasador Rosji powinien zostać wyrzucony z Polski? Polityk PiS: Powinien dostać wilczy bilet

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

W czwartek na antenie Radia ZET sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o to, czy ambasador Rosji powinien zostać wyrzucony z Polski. - Tak - odparł krótko Krzysztof Sobolewski. - To moje prywatne zdanie i tutaj nie chciałbym, żeby to było traktowane jako zdanie, które jest wiążące dla MSZ czy dla naszych służb - dodał. - Uważam, że pewna granica już dawno została przekroczona. Poddał się prowokacji, kiedy próbował złożyć kwiaty pod pomnikiem, mając z tyłu głowy, że już od trzech miesięcy wojska rosyjskie atakują terytorium Ukrainy. To jednak podjął się tej prowokacji. Już z tego powodu powinien dostać wilczy bilet - podkreślił.

Krzysztof Sobolewski odniósł się w ten sposób do zdarzenia z 9 maja ubiegłego roku. Wówczas przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich w Warszawie ambasador Rosji Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą przez grupę osób, która protestowała przeciwko wojnie w Ukrainie. - Nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest jakaś gra, która nie ma nic wspólnego z regułami cywilizowanego zachowania, których nasi zachodni partnerzy, w tym Polacy, tak bardzo lubią nas uczyć... . Policja w końcu się pojawiła, ale bachanalia i tak się rozwinęły. Zrujnowali nasze święte święto - Dzień Zwycięstwa - mówił wówczas ambasador Siergiej Andriejew.

Przypomnijmy: w sobotę doszło do przejęcia budynku przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie. Do tej pory mieściła się tam szkoła średnia dla dzieci rosyjskich dyplomatów. Przejęcie odbyło się na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2016 r. Federacja Rosyjska musi dodatkowo zapłacić ponad 31 mln zł za bezprawne zajmowanie budynku.

"Tak bezczelne posunięcie Warszawy, wykraczające poza ramy cywilizowanej komunikacji międzypaństwowej, nie pozostanie bez naszej ostrej reakcji i konsekwencji dla władz polskich i interesów Polski w Rosji. Muszą to zrozumieć inicjatorzy takich kontrowersyjnych, nielegalnych i prowokacyjnych przedsięwzięć" - skomentowało w sobotę rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. We wtorek do rosyjskiego MSZ został wezwany chargé d'affaires ambasady RP w Moskwie Jacek Śladewski.

Wcześniej ambasador Rosji Siergiej Andriejew przekazał w rozmowie z agencją TASS, że rosyjska placówka dyplomatyczna w Warszawie jest gotowa na wszelkie decyzje podejmowane przez moskiewskie władze. - Centrala podejmuje decyzje. Niech tak będzie, jak zdecyduje nasze kierownictwo - stwierdził Andriejew, pytany przez agencję o ewentualne zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską.

