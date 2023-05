Poranny serwis informacyjny TVP Info 28 kwietnia został przerwany, a na antenie pojawiła się transmisja na żywo konferencji Mateusza Morawieckiego. W pierwszym momencie widzowie zamiast premiera usłyszeli komentarz realizatora dźwięku. Wideo trafiło do sieci.

Wpadka TVP. "Ulala. Jaka piękna marynarka". TVN zgodny

Sześciosekundowe nagranie opublikowali 29 kwietnia na Twitterze dziennikarze "Szkła kontaktowego", magazynu satyryczno-publicystycznego, który emitowany jest na antenie TVN24. Serwis informacyjny TVP Info przerywa tablica "Pilne", chwilę później pojawia się Mateusz Morawiecki, a w tle tajemniczy głos. - Ulala. No co, po programie. Jaka piękna marynarka - mówi pracownik produkcji. Prawdopodobnie dźwięk ze studia realizacyjnego "przeszedł" na konferencję premiera.

"Chyba po raz pierwszy w historii musimy zgodzić się z TVP Info. Rzeczywiście jest piękna!" - skomentował nagranie administrator profilu "Szkła Kontaktowego". "Hejtują naszego kochanego premiera. Toż to wilcy, nie ludzie..." - zadrwił jeden z internautów.

Mateusz Morawiecki wyruszył w trasę "Polska jest Jedna"

Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Warszawie chciał przekazać, że rusza w trasę pod hasłem "Polska jest Jedna". - Chcemy przekonać wyborców do tego, że warto jest zachować ciągłość władzy, że to, co zbudowaliśmy przez osiem lat, naszą wielką politykę społeczną, naszą politykę inwestycji w każdym zakątku Polski, że to wszystko można zniszczyć w osiem miesięcy - mówił 28 kwietnia szef rządu.