Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zamieścił w niedzielę na swoim Twitterze zdjęcie rządowego bilbordu, na którym jest napisane: "Dzięki rządowej obniżce PIT miliony Polaków otrzymało zwrot podatku. Zwroty, które cieszą". Plansze są częścią kampanii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostały rozmieszczone w całej Polsce, jak dodaje polityk.

Cezary Tomczyk uderza w nową kampanię bilbordową PiS

Do zdjęcia został dołączony wpis z komentarzem Cezarego Tomczyka: "To oszustwo! Zabrać ludziom 100 zł. Oddać 60 złotych, a za resztę zrobić kampanie propagandową. W tej sprawie kieruje zawiadomienie do prokuratury. Oszustwo i nadużycie uprawnień. Rząd ma swoje zadania. Propaganda nim nie jest". Ponadto został dołączony filmik, w którym polityk mówi m.in., że treść bilbordów to "propaganda w najczystszej postaci". "Gigantyczna manipulacja, ale przede wszystkim jest to oszustwo i za to oszustwo będziemy pisowców ścigać" - deklaruje Tomczyk.

Jego wpis nie pozostał niezauważony. W komentarzach jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że na bilbordzie jest napisane, że "ludzie dostali zwrot podatku, a nie pieniądze od PiSu.", dlatego zapytał, co zdaniem posła, jest tu oszustwem. Tomczyk odpowiedział, że jego zdaniem oszustwo rządu polega tym, że "zadaniem państwa nie jest propaganda, oraz na tym, że zwrot podatku wynikał w dużej mierze z niesłusznie pobranego podatku w pierwszej wersji 'Nowego Ładu'".

Politycy z rządu odpowiadają

Do wpisu postanowił się odnieść także Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. "Obniżenie podatków, dzięki czemu w kieszeniach Polaków zostało 29.4 mld PLN więcej, częściowo w zaliczkach na podatek w 22, a częściowo w rozliczeniu rocznym, Cezary Tomczyk nazywa… oszustwem! Rozumiem, że Waszą reakcją na PUTINFLACJE, zamiast więcej „na rękę", byłaby podwyżka PITu?" - napisał Soboń.

Na co z kolei Tomczyk odpisał, przypominając, jak na początku 2022 roku premier Mateusz Morawiecki przepraszał za zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład, które w rzeczywistości wprowadziły jedynie zamieszanie i zupełny brak ładu w księgowości. - To jest potknięcie, które nie powinno mieć miejsca - mówił premier w rozmowie z Interią odnosząc się do sytuacji, w której niektórzy pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenie płatne z góry, choć rząd deklarował, że do tego nie dojdzie.

Rząd przekroczył uprawnienia?

Polityk stwierdził, że pieniądze z podatków powinny być przeznaczone na określone ustawami zadania państwa. "Zatem nie może dochodzić do sytuacji, w której Państwo w istocie podwyższa podatki, zaś część nadwyżki, która powinna być w całości zwrócona podatnikowi (obywatelowi), przeznacza na cele niezwiązane z w/w zadaniami, tylko realizuje kampanię reklamową (w istocie przeznaczając w/w środki na rzecz podmiotu trzeciego, realizującego w/w kampanię)" - napisał Tomczyk. "Takie działanie można rozpatrywać w płaszczyźnie przekroczenia uprawnień (wydatkowanie środków na inny cel, aniżeli ten, na który winny zostać przeznaczone), ewentualnie - oszustwa - albowiem poprzez wprowadzenie w błąd (co do rzeczywistego przeznaczenia środków), doprowadza się obywatela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" - dodał polityk.

Do dyskusji włączył się minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. "Niestety mija się Pan z prawdą - większość zwrotów wynika z objęcia dochodów z pierwszych 6 miesięcy 2022 roku 12% stawką podatku. Zaliczki były pobrane zgodnie z obowiązującą w tamtych miesiącach stawką 17%. Projekt ustawy przygotował rząd. Pana partia go nie poparła" - napisał minister.

Tomczyk deklaruje, że sprawą zajmie się prokuratura

Zwracając się nie tylko do Sobonia, ale i innych polityków z partii rządzącej Tomczyk napisał: "Czy wy naprawdę uważacie, że robienie bilbordów propagandowych na koszt obywateli, a nie partii politycznych jest zgodne z prawem? Z powinności państwa robicie łaskę rządu i to na koszt podatników". "Ciekawe ile i kto na tych bilbordach zarobił. Sprawdzimy" - zadeklarował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.