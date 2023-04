Kukiz zarzuca PSL oszustwo i mówi o "świetnych rozmowach" z Kaczyńskim

Paweł Kukiz rozmawiał z "Faktem". Muzyk i polityk postanowił powrócić wspomnieniami do swojej współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. W czwartek (27 kwietnia) liderzy ludowców i Polski 2050 zapowiedzieli bowiem stworzenie wspólnego komitetu wyborczego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto znajdzie się na listach Zjednoczonej Prawicy?

Paweł Kukiz krytykuje PSL: Po prostu mnie oszukali

- To jest ten moment, w którym trzeba wkroczyć na wspólną drogę i zbudować to, na co Polacy czekają - trzecią drogę w polskiej polityce - podkreślał w czwartek Szymon Hołownia. Warto przypomnieć, że w 2019 roku z list Stronnictwa startował w wyborach Paweł Kukiz. - Dobrze, że Szymon Hołownia zabezpieczył się umową z PSL, bo ludowcy nie dotrzymują słowa - stwierdził muzyk w rozmowie z tabloidem.

Polska medalistka olimpijska podejrzana o oszustwo. Zofia K. usłyszała zarzuty

Kukiz wspomniał w rozmowie negocjacje z PSL dotyczące progu. - Myśmy mówili o ośmioprocentowym progu, aby był podział subwencji. A te pieniądze były mi potrzebne właśnie na to, co teraz będzie robić nasza fundacja, czyli zorganizowanie platformy do e-votingu i promowanie idei proobywatelskich. Ale w PSL twierdzili, że będzie ciężko przekroczyć osiem procent i przekonali nas do pięcioprocentowego - powiedział polityk.



Jego zdaniem ostatecznie doszło do zawarcia dwóch umów - pierwsza miała zakładać, że jedna czwarta partyjnej subwencji PSL zostanie przekazana środowisku Kukiza na realizację jego programu, druga natomiast miała mówić, że stanowisko wicemarszałka jest rotacyjne. - Czyli najpierw jest Zgorzelski, a potem przychodzi od nas Stanisław Tyszka - wyjaśnił Kukiz. Wspomniane umowy miały zostać jednak przypieczętowane jedynie słowem i uściskiem dłoni. Ostatecznie PSL zakończyło współpracę z Kukizem. - Po prostu mnie oszukali i złamali dżentelmeńską umowę - stwierdził polityk.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ziobro przeciwny sędziom pokoju. Paweł Kukiz kpi

Paweł Kukiz wystartuje razem z PiS? "Muszę mieć to na piśmie"

W rozmowie z "Faktem" Paweł Kukiz odniósł się także do możliwej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. - Mimo całego zaufania i świetnych rozmów z Kaczyńskim nie zadeklaruję, że startujemy razem, dopóki nie będziemy mieli podpisanej umowy. Po tych swoich doświadczeniach muszę mieć to na piśmie i muszę to pismo móc opublikować w mediach społecznościowych - podkreślił.