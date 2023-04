W listopadzie 2017 roku w Katowicach ONR, Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy ustawiły atrapy szubienic, na których znalazły się wizerunki sześciorga europosłów Platformy Obywatelskiej - byli to Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun [dziś w Polsce 2050 - red.] i Michał Boni. Ruch Narodowy pisał wówczas w mediach społecznościowych, że zdjęcia przedstawiały "lewicowo-liberalnych polityków, którzy szkalują nasz kraj na arenie międzynarodowej".

Sąd w Krakowie skazał prowadzących manifestację Jerzego J. i Jacka L. na kary dziewięciu tysięcy złotych grzywny. Jednocześnie stwierdzono, że w związku z zaostrzeniem języka debaty politycy muszą "wykazywać większą tolerancję wobec słów, jakie są wobec nich kierowane". Jak podaje Interia, sąd przyznał, że happening był kontrowersyjny, ale "mieścił się w granicach debaty publicznej".

Sprawa dwukrotnie umarzana przez prokuraturę

Sprawa ciągnie się od niemal sześciu lat. Kilka dni po happeningu prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem art. 119 Kodeksu karnego, który mówi o przemocy lub groźbie wobec grupy osób, lub poszczególnej osoby z powodu m.in. jej przynależności politycznej. Jerzy J. z Ruchu Narodowego - jak przypomina Onet - mówił wówczas, że wieszanie zdjęć było "happeningiem, połączonym z artystycznym przedstawieniem replik szubienic".

Zdjęcia europosłów na szubienicach. Jest wniosek o wyłączenie sędziego

Ostatecznie prokuratura stwierdziła, że manifestacja była pokojowa i nawiązywała do wydarzenia z 1794 r., kiedy w Warszawie na szubienicach zawisły portrety przywódców konfederacji targowickiej - byli oni skazani na karę śmierci, konfiskatę majątków i infamię, ale wcześniej uciekli z Polski. Wykonano więc wyrok in effigie, czyli na wizerunku skazanego.

Za drugim razem, po zażaleniu pełnomocnika europosłów, postępowanie ponownie umorzono. Prokuratura nie dopatrzyła się wówczas znamion czynu zabronionego.

W lutym 2021 r. pełnomocnik polityków złożył w Sądzie Okręgowym w Katowicach subsydiarny akt oskarżenia przeciwko narodowcom. Subsydiarny akt oskarżenia można złożyć w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego, kiedy prokuratura dwukrotnie umarza, lub dwukrotnie odmawia wszczęcia sprawy. To instytucja, która umożliwia pokrzywdzonym włączenie się do postępowania sądowego i przyjęcie na siebie roli oskarżyciela. Kilka miesięcy później Sąd Najwyższy zdecydował, że krakowski sąd rozpozna sprawę.

Ziobro o przyzwoleniu, Szydło o miesięcznicach

Akcję narodowców komentował i po części usprawiedliwiał m.in. Zbigniew Ziobro. - To forma radykalnego protestu, charakterystycznego dla różnych środowisk. Mi się to nie podoba. Nie mieści się to w kulturowych ramach, które byłbym gotów akceptować - powiedział Ziobro pytany o to, jak ocenia protest. Zaraz zaczął jednak twierdzić, że na skandaliczne protesty zgadzała się opozycja.

- Pamiętam liczne zachowania po stronie manifestantów KOD-u w Warszawie. Przychodził tam pan Grzegorz Schetyna i inni ze śmietanki towarzyskiej PO i Nowoczesnej, z tzw. "Warszawki", ważni wpływowi politycy i im to nie przeszkadzało - powiedział Ziobro. - Pamiętam np. zdjęcia kaczki z przystawioną dubeltówką, bez cienia wątpliwości, kogo należy odstrzelić. Zdjęcia za kratami, w kaftanach bezpieczeństwa - wymieniał.

- To dzieje się w Polsce od wielu miesięcy. Na to jest przyzwolenie opozycji. Jeżeli godzi się na tego rodzaju manifestacje, to akcja wywołuje reakcję - ocenił. Ziobro ocenił, że do "eskalacji" prowadzi m.in. blokowanie mównicy w Sejmie.

Ziobro o szubienicach: Opozycja dała przyzwolenie

Beata Szydło, ówczesna premierka, potępiła wprawdzie "akty agresji, nietolerancji, wszelkie przejawy takich zachowań", ale natychmiast dodała, że tak samo potępić należy "wszystkie akty agresji, które chociażby dziesiątego każdego miesiąca na Krakowskim Przedmieściu mają miejsce wobec osób modlących się tam, czy też osiemnastego każdego miesiąca, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński, razem z nami, politykami PiS, przyjeżdża na Wawel, żeby odwiedzić grób św. pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

Prawica okrzyknęła europosłów "targowicą"

Michał Boni, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i Różna Thun głosowali za rezolucją dotyczącą praworządności w Polsce. Przez zwolenników rządu i przychylne mu media zostali okrzyknięci "targowicą". To ich zdjęcia zawisły na szubienicach narodowców. Większość europarlamentarzystów z PO wstrzymała się od głosu. PiS głosował przeciw.

Europosłowie PO tłumaczyli, że nie popierają sankcji, ale temu, co PiS robi w Polsce, trzeba się przeciwstawić.