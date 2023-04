Zobacz wideo Cymański: Mam ogromny żal i pretensje do Trybunału Konstytucyjnego, że tak długo zwleka z wnioskiem Prezydenta

Ośmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym Julia Przyłębska, zaapelowało do sześciu sędziów o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu TK. Pod apelem podpisali się prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędziowie: Rafał Wojciechowski, Krystyna Pawłowicz, Jarosław Wyrembak, Bartłomiej Sochański, Michał Warciński, Stanisław Piotrowicz i Justyn Piskorski. W apelu otwartym czytamy m.in. że sześciu sędziów "przewlekle uniemożliwia Trybunałowi obowiązek orzekania w sprawach wymagających pełnego składu", a ich postawa naraża na "ciągłe szkalowanie przez niektóre media" sam Trybunał, prezes i sędziów.

Julia Przyłębska: Konieczna jest refleksja

W Programie Trzecim Polskiego Radia Julia Przyłębska wyraziła nadzieję, że apel ośmiu sędziów Trybunału o podjęcie obowiązków sędziowskich odniesie wymierny skutek i wskazała, że celem apelu nie jest eskalacja sporu, ale skłonienie sędziów od udziału w naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału. Przyłębska podkreśliła, że w tej kwestii konieczna jest refleksja zarówno po stronie sędziów, jak i komentujących sprawę mediów. Apel ma również pokazać społeczeństwu, że spór w Trybunale Konstytucyjnym jest merytoryczny, a mediom ma zwrócić uwagę, że "szkalowanie, niszczenie, używanie argumentów ad personam, nieodnoszenie się do meritum" nie powinno mieć miejsca w przypadku opisywania działalności Trybunału Konstytucyjnego.

Apel jest skierowany do sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego. W wezwaniu podkreślono, że "bezwzględne przestrzeganie prawa, wykonywanie wszystkich obowiązków nakładanych przez konstytucję i ustawy oraz wynikających ze składanego ślubowania sędziowskiego - w tym także respektowanie wszystkich uchwał i stanowisk organów TK, uczestniczenie we wszystkich naradach oraz rozprawach pełnego składu Trybunału oraz uczestniczenie we wszystkich Zgromadzeniach Ogólnych Sędziów TK - jest najbardziej elementarnym obowiązkiem prawnym i etycznym każdego sędziego Trybunału". Odezwę do sędziów "buntowników" kończy sformułowanie: "W poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie - i jego bezpieczeństwo - uprzejmie apelujemy do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza o pilny powrót do udziału w wyznaczanych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Duda kazał się "odkłócić" i "wziąć się do roboty"

W Trybunale Konstytucyjnym od miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezeski TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej upłynęła po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Przyłębska z kolei uważa, że jej kadencja upływa w grudniu 2024 r., wtedy gdy jej kadencja sędzi TK. Zgadza się z nią premier i część ekspertów. O spór w TK został pewien czas temu zapytany prezydent Andrzej Duda. - Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro TK jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy - podsumował sprawę prezydent.