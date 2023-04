Donald Tusk zapowiada, co zrobi "w ciągu 48 godzin" po wygranych wyborach

Zobacz wideo Cimoszewicz: Obawiam się, że wybory mogą być sfałszowane

- Obsesja Prawa i Sprawiedliwości czy całego obozu prawicy na moim punkcie jest widoczna i zauważalna. Nauczyłem się z tym żyć, traktuje to jako swoistą formę uznania - odpowiedział Donald Tusk w czwartkowym wywiadzie dla "Super Expressu", zapytany o to czy partia rządząca mogłaby bez niego żyć. - Są chyba jednak motywowani strachem, że mogę przyczynić się do utraty władzy przez nich, a ja rzeczywiście zrobię wszystko, żeby tak się stało - dodał.

- My nie wygramy propagandowymi hasłami z PiS-em. Tym bardziej, że zmonopolizował wszystkie media publiczne i ma do dyspozycji gigantyczne pieniądze - mówił lider PO. - Ludzi trzeba będzie przekonać do tego, że usunięcie skorumpowanej władzy to ich interes - dodał. O samej partii rządzącej były premier wypowiedział się tak: "Rządy Kaczyńskiego bywają groteskowe, czasami wyglądają jak parodia groźnych reżimów. Powiedzenie, że rządy PiS-u to dyktatura, byłoby przesadą". Tusk podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie straci władzy, jeśli "Polki i Polacy przyzwyczają się do zła".

W kontekście krytycznej oceny działania mediów państwowych polityk mówił również o planach Koalicji Obywatelskiej, według których w ciągu pierwszych 100 dni po ewentualnej wygranej w wyborach ma nastąpić rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Zrobimy porządek w mediach publicznych w ciągu 48 godzin. Na to są narzędzia prawne - zapowiedział lider PO.

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku. Dokładana data nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że będzie to niedziela między 15 października a 5 listopada.

