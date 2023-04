Kolejne stanowisko dla człowieka Mejzy. WP: Jego asystentka z państwową posadą

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, od marca tego roku Marcelina Rafińska pracuje w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Na stronie tej instytucji czytamy, jej misją jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN współuczestniczy w rządowym programie Mieszkanie Plus. Nie wiadomo jakie stanowisko zajmuje asystentka Łukasza Mejzy. Portal podkreśla, że jej nazwiskiem podpisane są wszystkie wpisy na stronie internetowej tej instytucji, co widać w ustawieniach właściwości strony), więc najprawdopodobniej jej posada związana jest z promocją. Rzeczniczka instytucji przekazała natomiast, że "nie komentuje kwestii personalnych".

REKLAMA

W środę Radio ZET podało z kolei nieoficjalnie, że zatrudnienie Franciszka Przybyły i Oskara Szafarowicza w PKO BP było efektem nieformalnej umowy zawartej między PiS a Łukaszem Mejzą. Partia Jarosława Kaczyńskiego miała w ten sposób odwdzięczyć się mu za wspólne głosowania w Sejmie. WP podkreśla, że prywatnie Franciszek Przybyła jest partnerem Marceliny Rafińskiej.

Zobacz wideo Cimoszewicz: Obawiam się, że wybory mogą być sfałszowane

CBA w domu asystentki Łukasza Mejzy

Jak przypomina Wirtualna Polska, w czerwcu ubiegłego roku agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkanie Marceliny Rafińskiej w Zielonej Górze i zabezpieczyli dokumenty jej firmy Good Solutions. Chodzi o sprawę rozliczanie pieniędzy na szkolenie - w czasie, gdy Łukasz Mejza był radnym lubuskiego sejmiku jego firma Future Wolves świadczyła usługi w ramach programu Lubuskie Bony Rozwojowe, opłacanego z funduszy unijnych. Szkolenia miała też prowadzić asystentka posła. Po tym, jak sprawa została nagłośniona przez media urzędnicy województwa lubuskiego wszczęli kontrolę. Stwierdzili, że "wydatki poniesione na szkolenia e-learningowe przeprowadzone przez firmy Future Wolves Łukasz Mejza oraz Good Solutions Marcelina Rafińska zostały dokonane w sposób nieracjonalny, nieprzejrzysty i nieefektywny". Podejrzewali także, iż do szkoleń w ogóle nie doszło, dlatego też złożyli zawiadomienie do prokuratury.

"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze odzyskał już 752 tys. złotych od Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Z kolei te instytucje domagają się zwrotu środków od przedsiębiorców, którzy korzystali ze szkoleń u Mejzy i Rafińskiej. Na samym końcu przedsiębiorcy będą mogli domagać się zwrotu pieniędzy od posła i jego asystentki. W sumie chodzi o milion złotych, z którego kilkadziesiąt tysięcy przeszło przez firmę Rafińskiej" - zaznacza WP.

Smutne przełamanie Lewandowskiego. To pokazuje skalę jego kryzysu

Marcelina Rafińska w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Łukasz Mejza do Sejmu dostał się z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mimo afer, które wybuchły w mediach, wciąż potrzebny jest Prawu i Sprawiedliwości, aby formacja Kaczyńskiego miała większość w Sejmie. Jakiś czas temu wstąpił do Partii Republikańskiej. To wiceprezes tego ugrupowania Arkadiusz Urban stoi na czele Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie pracować ma Rafińska. "Z korespondencji z KZN wynika jednak, że władze tej instytucji zatrudniając Rafińską, nie wiedziały o jej udziale w aferze z dotacjami unijnymi" - podkreśla WP.

Asystentka Mejzy nie odpowiedziała na pytania zadane przez portal.

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: