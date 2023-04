Janusz Cieszyński o zakupie respiratorów. "Uważam, że dochowałem wszelkiej staranności"

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Janusz Cieszyński

Janusz Cieszyński od 2012 r. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Pracował m.in. jako doradca ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów. W latach 2016-2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w resorcie rozwoju. Od stycznia 2018 do sierpnia 2020 r. był wiceministrem zdrowia. W listopadzie 2020 r. został wiceprezydentem Chełma. Wrócił do rządu w czerwcu 2021 r. jako sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Od kwietnia tego roku jest ministrem cyfryzacji.

Janusz Cieszyński o sprawie zakupu respiratorów

W czwartek tematem Porannej Rozmowy Gazeta.pl był m.in. kontrowersyjny zakup respiratorów, za który jako ówczesny wiceminister zdrowia odpowiadał Cieszyński. Na pytanie, czy po całym zamieszaniu nie miał oporów, aby wrócić do rządu, minister odpowiedział: - Po pierwsze o tym, kto jest w rządzie, decyduje premier. Po drugie warto przywołać parę faktów na temat sprawy respiratorów - powiedział Cieszyński. - Po pierwsze, zakup, o którym mowa był dokonany po tym jak konsultant krajowy ds. anestezjologii i intensywnej terapii, powiedział, że potrzebują dokładnie takiego sprzętu, jaki zamówiliśmy. Po drugie dostawca okazał się niewiarygodny i oszukał polskie państwo. Został on zarekomendowany przez ówczesne kierownictwo agencji wywiadu. Ta firma została objęta taką samą procedurą weryfikacji jak każda inna - tłumaczył minister.

Cieszyński stwierdził, że czuł się pewny w momencie, gdy podpisywał umowę i że zakup dokonywany jest od sprawdzonej osoby. - Zrobiliśmy wszystko, by odzyskać środki, w momencie, gdy okazało się, że kontrahent jest nierzetelny. Uważam, że dochowałem tutaj wszelkiej staranności - mówił były wiceminister zdrowia.

Resort cyfryzacji pracuje nad nowym systemem. Chodzi o nagrania z lokali wyborczych

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad systemem, do którego będą trafiały nagrania z lokali wyborczych. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, takie nagrania będą mogli wykonywać mężowie zaufania np. własnymi telefonami. W związku z budową systemu obawy związane z ewentualnymi manipulacjami mają partie opozycyjne. - To, że budujemy takie rozwiązania, w żadnym wypadku nie oznacza, że będę miał dostęp do jakichkolwiek materiałów z takiego systemu. Gdybym sobie takiego dostępu udzielił, to naraziłbym się na odpowiedzialność karną. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby jako minister cyfryzacji się z tymi materiałami zapoznawać. Będę utrzymywał infrastrukturę i system, w którym te materiały będą się znajdować - mówił w Porannej Rozmowie Gazeta.pl minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

- Dostęp do tych materiałów będą miały wyłącznie uprawnione organy, np. sądy, które będą stwierdzały ważność wyborów, czy prokuratura, do której może wpłynąć np. zawiadomienie, że podczas wyborów zostało popełnione przestępstwo. - dodał.

Jak zaznaczył Cieszyński, "Krajowe Biuro Wyborcze jednoznacznie wskazało, że nie dysponuje możliwościami technologicznymi, by wytworzyć takie rozwiązania". - Wyłącznie ze względu na to zajmuje się tym Ministerstwo Cyfryzacji - podkreślił. Szef resortu zaznaczył, że nagrania będą przechowywane w państwowym systemie do momentu stwierdzenia ważności wyborów.