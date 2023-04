PiS przegrało głosowanie, odroczono prace nad sądami pokoju. Kukiz zirytowany. "I z czego się cieszysz?"

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka miała kontynuować w środę prace nad prezydenckimi projektami ustaw o sądach pokoju. Sądy pokoju docelowo mają zajmować się najprostszymi sprawami, przede wszystkim wykroczeniowymi. Do sądów pokoju mają też trafiać mniej skomplikowane sprawy cywilne, na przykład o alimenty czy naruszenie posiadania. Sędziowie pokoju mają być wybierani w wyborach powszechnych.

Na początku obrad komisji posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz złożyła wniosek o odroczenie posiedzenia o co najmniej tydzień. Parlamentarzystka wskazywała, że niektórzy konstytucjonaliści wskazują na niekonstytucyjność prezydenckiego projektu, domagała się też zaproszenia na następne posiedzenie autorów ekspertyz prawnych, by móc zadać im pytania i przeprowadzić dyskusję.

Przewodniczący komisji poseł PiS Marek Ast stwierdził m.in., że to "czysta obstrukcja". - Zanim przejdziemy do omawiania szczegółów konkretnych rozwiązań, musimy wiedzieć, czy w ogóle mamy o czym rozmawiać, czy ten projekt mieści się w polskim ładzie konstytucyjnym - odpowiedziała Gasiuk-Pihowicz.

- Rzeczywiście możemy sobie dać już wszyscy święty spokój z tą ustawą, bo wiemy, że ten brudny deal polityczny, który jest w jej tle, został już zawarty. Cztery miliony złotych już poszły dla pana Kukiza, są wypłacone dla jego fundacji. Pan Kukiz wystartuje z list PiS-u, to wiemy, więc naprawdę już nie ma sensu ta szopka. Zwłaszcza gdy na szali po drugiej stronie, jak widać, jest taka próba pozakonstytucyjnej zmiany ustroju - stwierdziła posłanka KO.

- Czas zaczyna nam uciekać, nie ma czasu na kolejne odraczanie tej debaty - reagował poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Ostatecznie doszło do głosowania nad wnioskiem Kamili Gasiuk-Pihowicz. Za odroczeniem posiedzenia zagłosowało 13 posłów (w tym posłowie Solidarnej Polski), przeciw było 12, a dwie osoby wstrzymały się. Tym samym posłowie wrócą do tematu w maju.

Sądy pokoju. Posiedzenie komisji sprawiedliwości odroczone

"Opozycja wygrywa głosowanie w komisji sprawiedliwości! Procedowanie nad ustawą o sądach pokoju (a raczej świętego spokoju z Kukizem) odroczone! 4 mln zł na fundację już przelane, a miejsca kukizowców na listach PiS zaklepane. Czas kończyć tę szopkę" - skomentowała potem na Twitterze posłanka KO.

"I z czego się cieszysz? Że w koalicji z Ziobro blokujesz Obywatelom prawo do bezpośredniego wybierania sędziów rozstrzygających ich najprostsze spory? Że razem z ZZ blokujesz obniżenie progów w referendach lokalnych? I zwróć dług .N, bo to dopiero szopka, Myszko" - zareagował Paweł Kukiz (pisownia oryginalna).

"Albo nie umiesz czytać Paweł, albo nie rozumiesz, co czytasz. Sędziowie nie będą wybierani przez obywateli tylko przez koleżankę Ziobry i Dudę, po kontrasygnacie Mateuszka kłamczuszka" - odpowiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Prezydenckie projekty trafiły do Sejmu 17 miesięcy temu. W grudniu 2021 roku odbyło się ich pierwsze czytanie. Następnie trafiły do komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Założenia projektów przygotował zespół pod kierownictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Powstał on w wyniku rozmów między prezydentem Andrzejem Dudą a Pawłem Kukizem. Wprowadzenie sądów pokoju jest jedną z głównych propozycji programowych Kukiz'15.

