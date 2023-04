Szymon Hołownia o pomyśle Donalda Tuska ws. marszu 4 czerwca. "Odpuśćmy sobie"

W połowie kwietnia Donald Tusk poinformował o marszu, który odbędzie się w samo południe 4 czerwca w Warszawie. "Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" - napisał polityk o celu manifestacji.

Szymon Hołownia krytykuje pomysł z marszem 4 czerwca. "Czy PiS się od tego rozpadnie, że my pomaszerujemy?"

Teraz do pomysłu marszu odniósł się Szymon Hołownia. - Odpuśćmy sobie z tym marszem 4 czerwca - mówi wprost lider ugrupowania Polska 2050. - Co to jest za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje?! 4 czerwca jest 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? - ironizował polityk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Czy PiS się od tego rozpadnie, że my pomaszerujemy 4 czerwca? Uważam, że musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie. Marszami się nie wygrywa wyborów - dodał dalej Szymon Hołownia. Następnie odniósł się do wypowiedzi Jana Grabca z Koalicji Obywatelskiej.

- Na razie komunikat jest bardzo prosty. (...) To jest marsz Platformy Obywatelskiej, organizowany przez PO i inne partie nie są zaproszone. Usłyszałem to na własne uszy - uznał Hołownia. Następnie dodał jednak, że do 4 czerwca jest jeszcze "mnóstwo czasu, w którym można różne decyzje podejmować".

W podobnym tonie wypowiedziała się wcześniej przewodnicząca koła parlamentarnego Polski 2050. Paulina Hennig-Kloska zwróciła uwagę, że to "wydarzenie Platformy Obywatelskiej", a z założenia Polska 2050 "nie jeździ na wydarzenia partyjne innych partii politycznych". - 4 czerwca niewątpliwie jest ważnym dniem dla Polaków i z tej okazji Szymon Hołownia oraz nasi politycy również będą zaangażowani w różne wydarzenia w Polsce - podkreśliła.

"Podburzanie do 'odpuszczenia sobie' marszu 4 czerwca to przejaw niesamowitej ignorancji i ślepoty"

Na wideo Szymona Hołowni zareagował członek PO Sebastian Kościelnik - kierowca seicento, z którym w lutym 2017 roku zderzyła się limuzyna ówczesnej premierki Beaty Szydło. "Panie Hołownia, wszyscy gramy do jednej bramki, cała opozycja gra w jednej drużynie. Zdarzają się zgrzyty czy różnice w poglądach, ale podburzanie do 'odpuszczenia sobie' marszu 4 czerwca to przejaw niesamowitej ignorancji i ślepoty, wobec tego co PiS uczynił z Polską" - napisał.