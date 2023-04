W poniedziałkowym wydaniu "Politycznej dogrywki" w TVP3 Łódź prowadząca Monika Borkowska zapytała Tomasza Trelę, czy opozycja poprze ustawy proponowane przez ministra rolnictwa. - Czy tak jak w przypadku Ustawy o obronie Ojczyzny będziecie tutaj mówić jednym głosem? Poprzecie te założenia? - pytała.



- Kabaret. Proszę pani, no proszę być poważną. Nie ma żadnego projektu ustawy, nie było żadnej komisji. Co pani chce głosować? No naprawdę, trochę powagi i elementarnego warsztatu. Ja oczekuję, aby pani miała elementarny warsztat dziennikarski. Oczekuję, że zada mi pani pytanie merytoryczne - odpowiedział jej poseł Lewicy.



- A ja oczekuję elementarnej kultury od pana - stwierdziła Borkowska.



- W moim towarzystwie niech pan kobiet nie obraża! - przerwał Treli poseł PiS Marek Matuszewski.



- Panie pośle Trela, pan się spóźnia do studia. Mówię widzom, że czekamy na pana. Witam pana serdecznie, nie robię żadnych uszczypliwości, mimo że pan się spóźnia. [...] Pan nie musi mnie szanować, panie pośle. Ja proszę, żeby pan szanował naszych widzów - podkreśliła Borkowska. Ostatecznie pytanie zostało przekierowane do innego gościa, a poseł Trela nie dowiedział się, jakie konkretnie ustawy miałaby poprzeć opozycja.

Awantura w TVP3 Łódź. Prowadząca: Poseł Trela zachowywał się skandalicznie

Po południu Monika Borkowska odniosła się do sprzeczki w studiu na Twitterze. "Poseł Tomasz Trela straszy mnie Radą Etyki Mediów. Wczoraj zachowywał się skandalicznie. Pytałam, dlaczego Lewica nie ma propozycji dla rolników?" - napisała. Do tweeta dołączyła nagranie z fragmentami wypowiedzi Treli:

W marcu Tomasz Trela gościł w programie "Minęła ósma" w TVP Info. Polityk zszedł z tematu z dyskusji i nawiązał do śmierci nastoletniego syna posłanki PO Magdaleny Filiks. Zarzucił mediom publicznym, że "zaszczuły" chłopca. - Nie żyje młody chłopiec, dlatego że pana koledzy w tej telewizji i w publicznym Radiu Szczecin zaszczuli go. Dlatego, że robicie politykę. I nie ma pan nawet na tyle przyzwoitości, żeby powiedzieć, że to było złe - mówił Trela, podczas gdy prowadzący wchodził mu w słowo. - Wy to wykorzystaliście, bo chcieliście uderzyć w opozycję. Czy pan się od tego odetnie? - powtarzał poseł. Wywiązała się awantura, a poseł Trela wyszedł ze studia. Więcej szczegółów w tym artykule.