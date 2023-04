Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, partia Zbigniewa Ziobry przystąpi do kampanii wyborczej pod nową nazwą. Portal podaje, że swoją polityczną ofensywę rozpocznie w Święto Konstytucji 3 maja. Wówczas "ziobryści" mają zorganizować kongres na ponad tysiąc osób, podczas którego oficjalnie ma zostać zmieniony szyld Solidarnej Polski. - To będzie pokaz naszej mocy organizacyjnej - mówią nieoficjalnie.

Solidarna Polska zmienia nazwę

Jak będzie brzmiała nowa nazwa? Tego jeszcze nie wiadomo, natomiast źródła WP podkreślają, że ma ona się odnosić do "wyrazistego i konfrontacyjnego stosunku wobec polityki Unii Europejskiej". W ten sposób - jak wynika z nieoficjalnych informacji portali - "ziobryści" chcą odróżnić się od "ugodowej" polityki premiera Mateusza Morawieckiego wobec UE. Wirtualna Polska zaznacza, że trzeciomajowy kongres ma być też "ważnym elementem strategii" partii Zbigniewa Ziobry w kontekście negocjacji dot. miejsca na listach wyborczych z Prawem i Sprawiedliwością.

Nie jest tajemnicą, że od wielu miesięcy w Zjednoczonej Prawicy dochodzi do wewnętrznych tarć. Spowodowane są one m.in. kwestią pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, których Polska wciąż nie otrzymała. Miliardy nie płyną z Brukseli do Warszawy z powodu niewypełnienia kamieni milowych związanych z sądownictwem. Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobrą na czele jest przeciwna przeprowadzaniu reform sądownictwa. - Jest szantaż, nie ma pieniędzy - mówił na początku grudnia minister sprawiedliwości. Polityk uważa również, że środki z Funduszu Odbudowy to wysoko oprocentowana pożyczka, której zaciągnięcie się Polsce nie opłaca. Z kolei Mateusz Morawiecki twierdzi, że "większego chaosu i kłopotów, niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy". - Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. Dzisiaj jest gorzej niż było - powiedział w rozmowie tygodnikiem "Sieci".

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która - zdaniem PiS - ma odblokować unijne pieniądze, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Ten ma się nią zająć dopiero 30 maja.

