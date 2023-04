Paweł Kukiz nie zostanie bez partii politycznej. Sąd zarejestrował nowe ugrupowanie

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", 19 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował nową partię Pawła Kukiza. Ugrupowanie nosi nazwę KUKIZ15 - pisaną właśnie w ten sposób: wielkimi literami i bez apostrofu.

"Paweł Kukiz po prostu nie lubi tej całej buchalterii"

Trzy lata temu Paweł Kukiz założył partię K'15. Niedawno jednak została ona wykreślona z rejestru - taką decyzję podjął 11 stycznia tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem był fakt, że ugrupowanie nie złożyło w terminie sprawozdania finansowego za 2021 roku. Jeszcze w lutym działacze złożyli wniosek o rejestrację nowej formacji. W jej władzach nie ma jednak Pawła Kukiza, który był szefem K'15. "Rzeczpospolita" podkreśla, że w zarządzie zasiadają poseł Jarosław Sachajko, były poseł Robert Mordak oraz były kandydat do Sejmu Robert Gogółka.

Jarosław Sachajko w rozmowie z "Rz" wyjaśnił, dlaczego "partia powstała bez naturalnego lidera". - To sprawa czysto techniczna. Paweł Kukiz po prostu nie lubi tej całej buchalterii, która łączy się z prowadzeniem partii politycznej - powiedział. Jak dodał, były muzyk będzie za to "prezesem honorowym". - Musiał też wydać oświadczenie, że zgadza się na użycie swojego nazwiska w nazwie partii - zaznaczył.

Chodzi o subwencje

Po co działaczom nowa partia? Mogłaby pomóc w uzyskaniu subwencji. Ugrupowanie uzyskałoby pieniądze z budżetu, gdyby w jesiennych wyborach parlamentarnych wystartowało samodzielnie i przekroczyło próg wyborczy. Jest też druga możliwość: podpisanie umowy koalicyjnej z PiS i start ze wspólnej listy - i to ona jest bardziej możliwa. Od 2021 roku Kukiz ma porozumienie programowe z partią Jarosława Kaczyńskiego i od tego czasu trwają spekulacje dot. potencjalnego wspólnego startu w wyborach. Na początku kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że fundacja powiązana z muzykiem otrzymała 4,3 miliony złotych z rezerwy budżetowej dzięki interwencji Mateusza Morawieckiego. "Zaś kilka dni temu Kukiz wprost przyznał w rozmowie z 'Super Expressem', że chce zawrzeć z Jarosławem Kaczyńskim umowę koalicyjną" - zaznacza "Rzeczpospolita". Jeśli jednak lider PiS się na to nie zgodzi i podobnie jak w przypadku Solidarnej Polski i Porozumienia wciągnie działaczy Kukiza na swoją listę, wtedy subwencje im przepadną.

Jarosław Sachajko powiedział "Rz", że wspólny start z PiS uzależniony jest od zakończenia prac w Sejmie nad ustawami o referendum lokalnym i sędziach pokoju.

