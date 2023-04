Zmiana na stanowisku szefa TAI. Jarosława Olechowskiego zastąpi Michał Adamczyk

Zobacz wideo Duda odniósł się do inflacji: Ona jest skutkiem naszych działań

We wtorek po południu ukazał się krótki komunikat w tej sprawie. "Zarząd TVP odwołał dzisiaj Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa. Nowym dyrektorem TAI został red. Michał Adamczyk" - przekazało centrum informacji TVP.

Duże zmiany w TVP. Wcześniej opisano donos

W poniedziałek portal Onet opisał konflikt na szczytach TVP. Portal cytował list, który miał dotrzeć do centrali Prawa i Sprawiedliwości. Autorem opisywanego donosu miał być Olechowski. Autor listu krytykował w nim działania prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. Chodziło m.in. o niedawną wizytę Matyszkowicza na placu Powstańców Warszawy, gdzie powstają programy informacyjne TVP. Prezes telewizji miał zapowiedzieć podczas niej, że od tej pory będzie prowadzić piątkowe kolegia redakcyjne.

Jarosław Olechowski z TVP - kim jest? "Nie jestem na niczyjej służbie"

Olechowski zaprzeczał, że jest autorem listu, jednak portal zwracał uwagę, że wymienione w liście wydarzenia pasują właśnie do szefa TAI. Podczas wspomnianego spotkania z pracownikami "Wiadomości" Matyszkowicz miał zapowiedzieć duże zmiany w programie - chodzi o m.in. ograniczenie materiałów na temat polityki i wojny na rzecz lżejszych treści. "Prezes Matyszkowicz przyszedł w piątek [prawdopodobnie 14 kwietnia] na spotkanie z redakcją Wiadomości i ogłosił - bez wcześniejszej konsultacji ze mną, ani nawet poinformowania mnie o tym - że od teraz będzie co piątek prowadził kolegia redakcyjne Wiadomości. Na spotkaniu przy całym Zespole stwierdził, że trzeba skorygować linię Wiadomości, bo za dużo jest »twardej polityki« i tematów wojennych, a za mało newsów dla kobiet i '»lekkich« materiałów'"- napisano w liście.

Kim jest Jarosław Olechowski?

Olechowski do "Wiadomości" trafił w 2016 roku. Nieco ponad rok później został wydawcą tego programu, a w sierpniu 2017 roku został powołany na szefa "Wiadomości" (zastępując odwołaną wówczas Marzenę Paczuską). - Marzena Paczuska jest bardzo prawicowa, ale, co by o niej nie mówić, potrafi postawić na swoim. Jarek Olechowski jest za to bardzo elastyczny i zrobi wszystko, co każe mu przełożony bez słowa sprzeciwu i refleksji - wspominał w rozmowie z Marcinem Kozłowskim z Gazeta.pl dawny znajomy Olechowskiego.

Od reportera TVP Info do dyrektora. Tak wystrzeliła kariera Olechowskiego

W styczniu 2018 roku został p.o. dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a w sierpniu objął to stanowisko na stałe. Będąc szefem TAI Olechowski równolegle kierował "Wiadomościami". W tym czasie często stawał w obronie kontrowersyjnych materiałów TVP. W 2020 roku zapewniał m.in., że "Wiadomości" nie wymyśliły sobie projektanta mody Christiana Paula, który przychylnie ocenił styl Agaty Kornhauser-Dudy. Olechowski miał być też jednym z odbiorców maila, które zostały ujawnione w trakcie wycieku ze skrzynki Michała Dworczyka. Z jednej z wiadomości miało wynikać, że Olechowski w przeszłości został poproszony o "ładny atak" TVP na sąd, który wydał niekorzystny dla Mateusza Morawieckiego wyrok.