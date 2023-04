"Szafa" z lustrem weneckim w gabinecie marszałka. Ze środka "wyszedł ochroniarz bardzo wysokiego wzrostu"

Zobacz wideo Komisja ds. wpływów rosyjskich? "Pomysł rodem z cywilizacji wschodniej, jak rosyjska czy białoruska"

W niedzielę zdjęcie szafy z lustrem weneckim, która znajduje się w sekretariacie marszałka małopolskiego Witolda Kozłowskiego, opublikowała organizacja Przejrzysta Małopolska. Należą do niej opozycyjni politycy z Małopolski, m.in. radny PO Krzysztof Nowak oraz były radny niezależny i były wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. "U marszałka Witolda Kozłowskiego w 'szafie' z lustrem weneckim siedzi człowiek wyposażony w pałkę teleskopową i kajdanki. To nie żart!" - napisała Przejrzysta Małopolska. Na opublikowanym zdjęciu widzimy niewzbudzające na pierwszy rzut oka podejrzeń biurowe wnętrze.

Małopolska. Ochrona marszałka województwa w "szafopodobnym pomieszczeniu"

W poniedziałek Kozłowski i Urynowicz zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową. - Mieliśmy już bizantyjską łazienkę, wypasiony samochód, a dzisiaj mamy do czynienia z osobistą ochroną marszałka Kozłowskiego. Sprawa jest na tyle kuriozalna, nieprawdopodobna, że ta ochrona osobista marszałka znajduje się w sekretariacie marszałka, w pomieszczeniu "szafopodobnym", czy też mówiąc inaczej, w szafie. Osobiście w czwartek byłem w sekretariacie. Po otrzymaniu informacji w ramach strony Przejrzysta Polska chcieliśmy sprawdzić, czy to nie jest żart. Nie jest to żart. Dwóch ochroniarzy marszałka Kozłowskiego siedzi sobie w szafie, tam jest fotel i z tego fotela ochroniarze obserwują, co się dzieje w sekretariacie. Obserwują za pomocą lustra weneckiego - mówił Krzysztof Nowak.

Radny wyjaśniał, że w marcu ubiegłego roku marszałek wprowadził do regulaminu wynagradzania stanowisko wewnętrznej służby ochrony. Wniosek w tej sprawie marszałek miał skierować do komendanta wojewódzkiego policji. - Mimo że komendant dopiero 27 maja ubiegłego roku wydał decyzję zezwalającą na utworzenie służby ochrony w urzędzie marszałkowskim, to już 15 kwietnia zostali zatrudnieni dwaj panowie ochroniarze - mówił Kozłowski.

"Nie zajmuję się tym, co robią portierzy w naszym urzędzie"

Urynowicz podczas konferencji mówił o wyposażeniu ochroniarzy. Jak przyznał, podczas kontroli w urzędzie zaciekawienie radnych wzbudziła faktura na zakup pałek teleskopowych, gazu pieprzowego czy kajdanek. Radny podkreślał, że urząd odmówił udzielenia informacji na temat kosztów ochrony.

- Zwracamy uwagę, że urząd marszałkowski to 1300 pracowników zlokalizowanych w wielu miejscach na terenie Krakowa i Małopolski. W związku z tym dwóch pracowników ochrony w aneksie kuchennym sekretariatu marszałka to jednak nie jest poczucie bezpieczeństwa - powiedział. Jak dodał, obecna sytuacja nie jest też zgodna z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, które reguluje te kwestie. - Panowie są nieumundurowani, o tym rozporządzenie także mówi wyraźnie - mówił.

Nowak relacjonował, że w ubiegłym tygodniu był osobiście w sekretariacie marszałka, aby sfotografować szafę. - Wyszedł ochroniarz bardzo wysokiego wzrostu. Był bardzo miły, zaprosił mnie do środka, w środku czułem się jak w kabinie samolotu. Jest tam krzesło, lustro, za pomocą którego ochroniarz obserwuje to, co dzieje się w sekretariacie. Ma też ujęcia z kamer - mówił.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do chwili publikacji tego artykułu nie skomentował sprawy. Wysłaliśmy rzeczniczce urzędu pytania, czekamy na odpowiedź. Portal sadeczanin.info pytał o to bezpośrednio marszałka. - Nie zajmuję się tym, co robią portierzy w naszym urzędzie, którzy pracują też jako ochroniarze. Pytajcie o to dyrektor departamentu generalnego, ja nie jestem od tych rzeczy - powiedział dziennikarzom Kozłowski.