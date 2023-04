"Gazeta Wyborcza": Siostra Mateusza Morawieckiego była zatrudniona na fikcyjnym etacie

Zobacz wideo Rząd reaguje na kryzys rolniczy. Morawiecki: Chcemy dać dwa złote

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" i "Nowej Gazety Trzebnickiej" Anna Morawiecka w 2019 roku miała być fikcyjnie zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Sprawa wyszła w trakcie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w trzebnickim magistracie. Chodziło między innymi o wątek "sprzedaży nieruchomości "po zaniżonej cenie na rzecz osób najbliższych dla Burmistrza Trzebnicy".

"GW": Anna Morawiecka była zatrudniona na fikcyjnym etacie w Trzebnicy

W listopadzie 2019 roku w związku ze śledztwem do urzędu weszli policjanci z Wrocławia. Wtedy, podczas przygotowywania dokumentów dla funkcjonariuszy, urzędnicy zwrócili uwagę na nazwisko Anny Morawieckiej na liście płac. Sprawa dotarła do "Nowej Gazety Trzebnickiej".

- Umowa oczywiście fikcyjna, bo nikt jej w pracy nie widzi, nie ma jej na listach obecności. To zakamuflowany lobbing opłacany z pieniędzy podatników - twierdził informator gazety. W 2020 roku urząd poinformował, że Morawiecka pracowała na zlecenie, a później jako pomoc administracyjna. Według władz Trzebnicy była zatrudniona w Referacie Kultury i Sportu.

Tymczasem "Wyborcza" cytuje fragment Wystąpienia Pokontrolnego NIK w sprawie funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji w gminie Trzebnica. Czytamy w nim: "W sierpniu 2019 r. przeprowadzono skutecznie nabór na stanowisko Kierownika Referatu Kultury i Sportu, jednak do dnia kontroli NIK (11 października 2019 r.) Referat ten nie został utworzony. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zadania przewidziane dla tego Referatu są realizowane przez Wydział Promocji, Wydział Organizacyjny, Wydział Pozyskiwania Funduszy oraz Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej".

Referat, jak podaje dziennik, zaczęto tworzyć dopiero w 2019 roku, gdy w urzędzie zatrudniono Morawiecką. Siostra premiera miała zarabiać na stanowisku 3305 zł brutto miesięcznie. Z informacji zdobytych przez dziennikarzy wynika, że Morawiecka miała działać na rzecz przywrócenia Trzebnicy statusu uzdrowiska. Jak czytamy, miała m.in. doprowadzić do wykonania "ponownego odwiertu" do wód geotermalnych, a także zająć się badaniem "składu i wydajności wody aż do uzyskania certyfikatu potwierdzającego lecznicze właściwości". Odwiert nie powstał, miasto nie ma też wspomnianego certyfikatu.

"Jedynym potwierdzeniem wykonania zlecenia jest zestawienie przepracowanych godzin potwierdzone przez urzędniczkę trzebnickiego magistratu, wspomnianą już Ewę Brzegowską, wówczas wiceszefową Wydziału Pozyskiwania Funduszy" - podaje "GW". Informatorzy gazety twierdzą, że jest ona "bliską koleżanką Morawieckiej".

"Odgrzewane kotlety"

Jak czytamy, siostra szefa rządu nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy. 5 kwietnia zamieściła za to wpis na Facebooku: "Odgrzewane kotlety okazują się specjalnością nie tylko redaktora gazety 'Nowa Gazeta Trzebnicka' Daniela Długosza, ale również Marcina Rybaka z 'Gazety Wyborczej'. Obaj panowie postanowili po raz kolejny zagłębić się w historię mojego życia, zadając mi wspólnymi siłami 15 (piętnaście) pytań. Zdawałoby się, że nie ma w tym nic dziwnego - wszak dziennikarze śledczy, powinni śledzić (najlepiej życie siostry premiera). Bardzo zależy im na mojej odpowiedzi. Pan Rybak kolejne ponaglenia wysyła na maile prywatne i służbowe, informując jednocześnie, że wspólnie z kolegą zamierzają pisać tekst o mojej pracy dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Obaj panowie bawią się również w pseudoprokuratorów, o czym świadczy treść ich pytań, które mój adwokat przesłał do sądu. W sądzie bowiem toczy się sprawa karna z mojego oskarżenia przeciwko panom redaktorom, którzy już wcześniej pozwolili sobie wobec mnie na niewybredne insynuacje. Nie czuję się w obowiązku odpowiadać komuś, przeciwko komu toczy się w sądzie sprawa o oszczerstwo. Tym bardziej, że odpowiedziałam już publicznie panu Długoszowi w 2020 roku, a uczyniłam tak nie z konieczności, ale z szacunku dla Państwa i Burmistrza Marka Długozimy".

Dalej Morawiecka przytacza wypowiedź, której udzieliła dziennikarzowi "Nowej Gazety Trzebnickiej": "W poszukiwaniu sensacji detektyw DD odkrył że w 2019 roku pracowałam dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. […] Potwierdzam tę 'sensację'. Najpierw przez dwa miesiące pracowałam na umowę zlecenie, potem umowę o pracę. […] Do moich obowiązków należało przede wszystkim inicjowanie i koordynowanie działań, mających na celu doprowadzenie do wykonania badań geologicznych i odwiertu potwierdzającego właściwości lecznicze wód geotermalnych".

Jak dodała, w 2019 roku zachorowała na złośliwy nowotwór i poprosiła burmistrza, aby nie przedłużał jej umowy.

Mateusz Morawiecki: Kalumnie i insynuacje

O doniesienia "Wyborczej" pytany był na konferencji prasowej w podwarszawskich Ząbkach Mateusz Morawiecki. - Artykułu nie czytałem. Mam przekonanie, że praca była wykonywana rzetelnie, realnie. W świetle tego typu informacji, jeśli zostały przedstawione, zapewne strony spotkają się w sądzie i tam będzie można ostatecznie wykazać prawdę, bo jak inaczej postępować wobec różnego rodzaju kalumni i insynuacji? - powiedział.