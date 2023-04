Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu. Witek: Chodzi o bardzo ważne ustawy

Elżbieta Witek podczas wizyty w Pradze została zapytana przez dziennikarzy, czy w nadchodzącym tygodniu będzie zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu, aby posłowie zajęli się projektami ustaw, które mają pomóc rolnikom. - Nie, w tym tygodniu na pewno nie, dlatego że we wtorek - z tego, co wiem - będzie posiedzenie rządu i na tym rządzie będą przyjmowane ważne ustawy - wyjaśniła. Jednocześnie podkreśliła, że do Sejmu wpłynął jeden projekt ustawy, dotyczący zwrotu podatku akcyzowego. - Ale ja czekam na te pozostałe, tak, żeby to był komplet. To będą pewnie krótkie ustawy, ale bardzo ważne dla rolników, dlatego chcę ten Sejm zwołać, ale 9 maja - oświadczyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Rząd reaguje na kryzys rolniczy. Morawiecki: Chcemy dać dwa złote

W piątek rząd przyjął pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. Główne elementy tego pakietu to dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Rada Ministrów chce przeznaczyć na ten cel 10 miliardów złotych. Rząd podjął działania ze względu na problemy wywołane nadmiernym napływem produktów rolnych z Ukrainy.

Ksiądz na TikToku uspokaja wiernych. Chodzi o opłatki. "Tak należy zrobić"

Lider AgroUnii: Prezesie Kaczyński, zejdź na ziemię

Michał Kołodziejczak podczas niedzielnej konferencji prasowej w Hrubieszowie, gdzie odbywał się protest rolników, wielokrotnie zwracał się do lidera partii rządzącej. - Prezesie Kaczyński, zejdź na ziemię, ja cię o to proszę. Zejdź do ludzi. Obstawiła cię banda klakierów, która żyje z tego państwa. Żyją z datków publicznych razem z tobą i zakłamują cię - powiedział. Jak stwierdził, nie każdy "żyje tak dobrze z publicznych pieniędzy", bo ludzie muszą własnymi rękami wypracować sobie to, co mają - dodał. Według niego Kaczyński gra z rolnikami w "bardzo wyrafinowaną grę, która polega na tym, że politycy PiS mówią, że przeznaczą na rolnictwo 10 mld zł, czym powodują wkurzenie drugiej części społeczeństwa". - Nie tłumaczą skąd te pieniądze, dlaczego są przekazywane - uzupełnił lider AgroUnii. - Rozwalacie kolejną branżę, by mieć co bronić i potem wiązać publicznymi pieniędzmi. Tylko to już się nie sprawdzi. My chcemy normalnie, godnie żyć z pracy, a nie z waszych datków. Widzimy, że celowo nie rozwiązaliście tej sprawy, bo jest to problem polityczny, a nie rolniczy. Widzimy tę grę PiS-u - zaznaczył.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: