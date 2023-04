Kołodziejczak grozi Kaczyńskiemu odbiciem wsi PiS-owi. 'Zejdź na ziemię'

Zobacz wideo Kołodziejczak: PiS rozpoczął proces wyjścia Polski z UE

Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej w Hrubieszowie, gdzie odbywa się protest rolników, wielokrotnie zwracał się do lidera partii rządzącej. - Prezesie Kaczyński, zejdź na ziemię, ja cię o to proszę. Zejdź do ludzi. Obstawiła cię banda klakierów, która żyje z tego państwa. Żyją z datków publicznych razem z tobą i zakłamują cię. Gdybyś miał odrobinę honoru, byłbyś dziś tutaj z nami - zaczął lider Agrounii. Potem przeszedł do defensywnych sformułowań. - Rzucamy ci wyzwanie, obojętnie co będziesz o nas mówił, odbijemy wieś PiS-owi! - zapewnił Kołodziejczak.

Kołodziejczak do Kaczyńskiego i PiS-u: Rozwalacie kolejną branżę

Lider Agrounii przypomniał, że w sobotę Kaczyński był w Janowie Lubelskim, oddalonym o ok. 100 kilometrów. - Nie przyjechał do nas. Kaczyński powiedział wczoraj znamienne słowa, że "są tacy, którzy powiedzą, że w polskim rolnictwie jest już ruina". Prezesie Kaczyński, powiem ci wprost - tu nie chodzi o to, że w rolnictwie jest ruina, chodzi o to, że ludzie w Polsce nie czują pewności i stabilności - podkreślił Kołodziejczak. Stwierdził, że nie każdy "żyje tak dobrze z publicznych pieniędzy", bo ludzie muszą własnymi rękami wypracować sobie to, co mają - dodał. Według Kołodziejczaka Kaczyński gra z rolnikami w "bardzo wyrafinowaną grę, która polega na tym, że politycy PiS mówią, że przeznaczą na rolnictwo 10 mld zł, czym powodują wkurzenie drugiej części społeczeństwa". - Nie tłumaczą skąd te pieniądze, dlaczego są przekazywane - uzupełnił lider AgroUnii.

Rozwalacie kolejną branżę, by mieć co bronić i potem wiązać publicznymi pieniędzmi. Tylko to już się nie sprawdzi. My chcemy normalnie, godnie żyć z pracy, a nie z waszych datków. Widzimy, że celowo nie rozwiązaliście tej sprawy, bo jest to problem polityczny, a nie rolniczy. Widzimy tę grę PiS-u

- zapewnił na koniec. W piątek minister rolnictwa Robert Telus poinformował o nowych elementach programu pomocowego dla producentów zbóż. Rząd przyjął pakiet rozwiązań, które nie wymagają zgody parlamentu. Chodzi o zwiększenie dopłat do sprzedanej pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, poszerzenie wsparcia o nowe zboża, m.in. rzepak, jęczmień, pszenżyto i owies. Rządzący zapowiedzieli też podwyżkę w zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze o 26 groszy za litr i planują wnioskować do Komisji Europejskiej o kolejną waloryzację. Pakiet pomocowy ma też obejmować zakup nawozów na nowy sezon. Rolnicy od kilku miesięcy sprzeciwiają się masowemu importowi ukraińskiego zboża do Polski. Uważają, że choć Ukraińcom należy się wsparcie, nie może to wpływać na zaniżanie cen rodzimych produktów rolnych.

Rząd zbuduje magazyny zboża "w trybie uproszczonym"

Janów Lubelski. Kaczyński rozpoczął kampanię "Polska jest jedna - inwestycje lokalne"

W sobotę Jarosław Kaczyński zainaugurował w czasie spotkania z mieszkańcami Janowa Lubelskiego kampanię "Polska Jest Jedna - Inwestycje Lokalne" Prezes PiS-u mówił, że po 2015 roku, gdy władzę przejęła Zjednoczona Prawica, rozpoczęła się zmiana ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego Polski. W ramach kampanii politycy partii rządzącej podsumują działania ostatnich lat na rzecz samorządów. Zdaniem Kaczyńskiego "system, na którym opierała się Polska przed objęciem władzy przez jego ugrupowanie, był nieefektywnym modelem rozwojowym". Przypomniał, że przed 2015 rokiem państwu ciągle brakowało funduszy. "To dotyczyło wszystkiego: spraw społecznych i socjalnych, budowy armii, administracji publicznej" - wyliczał. Dodał, że był to także w dużej mierze system pozornej demokracji.

W niedzielę w ramach akcji zorganizowano spotkania w 15 okręgach partyjnych. Z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego spotka się premier Mateusz Morawiecki, w Legionowie będzie szef MON Mariusz Błaszczak, a w Białymstoku - minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

