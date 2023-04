Mentzen mówił o podatku od zrzutek. Joanna Mucha: Proszę się douczyć

Politycy w niedzielę (23 kwietnia) w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News dyskutowali o ustawie deregulacyjnej, na mocy której będzie pobierany m.in. podatek od zbiórek charytatywnych. Nowe prawo zostało przyjęte 14 kwietnia przez Sejm. 21 kwietnia podpisał się pod nim prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie Sejm przyspieszył prace nad innym projektem, który... likwiduje podatek od zbiórek. Chodzi o nowelizację ustawy o VAT, tzw. pakiet slim VAT 3.

Spór o ustawę deregulacyjną. Mentzen: Tylko Konfederacja była przeciwna

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego byli m.in. współprzewodniczący Konfederacji i prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen i wiceszefowa Polski 2050 Joanna Mucha. - Przez Sejm szła ustawa deregulacyjna, w której było sporo dobrych rzeczy. I na ostatniej prostej, PiS, jak to ma w zwyczaju, zrobił tam wrzutkę z podatkiem od małych, chorych dzieci. Nasi prawnicy to jako jedyni wychwycili. Jak się spojrzy na głosowanie w sprawie pisowskiej wrzutki, to tylko Konfederacja była przeciwna. Wszystkie inne partie albo się wstrzymały w sprawie tych konkretnych zapisów, albo w ogóle poparły tę wrzutkę - powiedział Sławomir Mentzen. Następnie przytoczył wyniki głosowania. Wtedy zareagowała posłanka Joanna Mucha, przerywając politykowi wywód.

Joanna Mucha: Proszę się jeszcze douczyć

- Nie jestem pewna, czy pan dobrze weryfikuje to głosowanie - powiedziała Joanna Mucha. Mentzen kontynuował, mówiąc, że opozycja mająca większość w Senacie nie odrzuciła poprawki zakładającej "podatek od zrzutek". - Nie zna pan procedury legislacyjnej - odpowiedziała mu posłanka. - Senat złożył wniosek o odrzucenie w całości tej ustawy, ten wniosek przechodzi później do Sejmu, ale pan jeszcze pewnie tego nie wie. Proszę się jeszcze douczyć - dodała. Posłance wtórował Mariusz Witczak z KO.

Wiceminister kultury: Możemy Polaków uspokoić

Z kolei wiceminister kultury z PiS Jarosław Sellin na antenie Polsatu przekonywał, że "podatku od zbiórek" nie będzie. - Możemy Polaków uspokoić - dodał. Jest taka opcja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ustawa o VAT wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., czyli tego samego dnia, co ustawa deregulacyjna. Co oznacza, że będziemy stosować się do "pakietu slim VAT 3", bo zostanie on później uchwalony niż "podatek od zbiórek".