Wojsko ostrzega kierowców. Na drogach mogą występować utrudnienia

"W ciągu najbliższych dni żołnierze i sprzęt Żelaznej Dywizji będą przemieszczać się po drogach krajowych województw mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Ruch wojsk ma związek z trwającym ćwiczeniem #Niedźwiedź23" - informuje 18 Dywizja Zmechanizowana na Twitterze. Wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak przekazał w mediach społecznościowych, że żołnierze będą szkolić się na poligonach i na terenie południowo-wschodniej Polski. Jak dodał, są to największe w tym roku ćwiczenia Żelaznej Dywizji. Głównym celem manewrów NIEDŹWIEDŹ 23, (które zakończą się 28 kwietnia) jest sprawdzenie zdolności do planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych. Jak informuje niezależna.pl, wśród scenariuszy realizowanych podczas manewrów znalazły się m.in. ewakuacja medyczna (MEDEVAC), wzywanie ognia artyleryjskiego oraz zintegrowane prowadzenie ognia. Część ogniowa ćwiczenia będzie odbywała się na poligonie w Nowej Dębie w województwie podkarpackim.

Ćwiczenia wojskowe NIEDŹWIEDŹ 23. Certyfikacja zgodnie z NATO-wskimi procedurami

- NIEDŹWIEDŹ 23, traktujemy również jako kolejny etap przygotowań dowództwa 18 Pułku Artylerii oraz 18 Pułku Przeciwlotniczego do tegorocznej certyfikacji - mówił w rozmowie z portalem mjr Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Jak czytamy, w 18 Dywizji Zmechanizowanej przyjęto zasadę, w której nowo formowane dowództwa jednostek wojskowych w ciągu trzech lat poddane są certyfikacji. Dowództwa 18 Pułku Artylerii w Nowej Dębie oraz 18 Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu zostaną poddane certyfikacji na jesieni tego roku zgodnie z NATO-wskimi procedurami CREVAL (Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units).