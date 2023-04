Tak TVP uczciła urodziny Donalda Tuska. ZaPREZENTowano specjalne wyliczenia

Zobacz wideo Plan Tuska na pierwsze sto dni rządów? Rozliczenie. "Nie ma litości, będą musieli zapłacić!"

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk obchodził w sobotę 66. urodziny. "Wiadomości" TVP z tej okazji poświęciły politykowi materiał, w którym autor - Konrad Wąż - wytyknął politykowi wiele błędów i niechęć do TVP. Na wstępie przypomniano wyniki najnowszego sondażu, którego liderem jest PiS (36 proc., a KO - 20 proc.) i wyjaśniono widzom, że o takich liczbach decydują obietnice polityków. Nawiązano także do sceptycyzmu Donalda Tuska do programu 500+ i przytoczono sondę "Faktu", z której wynika, że Polacy twierdzą, że PO nie będzie w stanie wprowadzić takiego rozwiązania jak ''babciowe''. Zgromadzeni przed telewizorami usłyszeli też wypowiedzi obywateli, w których oceniono, że szef PO "stracił zaufanie przez swoje postępowanie" oraz że "wybrał karierę i pieniądze". "Wiadomości" wskazały także, że Donald Tusk odrzucił już 67 zaproszeń do studia. Skomentował to prof. Marcin Szewczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który stwierdził, że zapewne "Donald Tusk nie chce, by Telewizja Polska przekazywała prawdę o nim samym". - Ta sprzeczna z fundamentalną dla demokracji wolnością słowa próba cenzury zostanie zapewne rozliczona przez wyborców - podsumował swój materiał Konrad Wąż.

Ekipa TVP wyrzucona ze spotkania z Tuskiem w Kleosinie

W czwartek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie odbyło się spotkanie otwarte z Donaldem Tuskiem. Ze spotkania na Podlasiu wyproszono ekipę TVP Białystok. W rozmowie z portalem Onet obecna na miejscu posłanka Aleksandra Gajewska powiedziała, że TVP został udostępniony sygnał z transmisji wydarzenia, ale nie zgodzono się na współpracę ze względu na "szczucie i manipulacje". - My nie współpracujemy z TVP. Udostępniamy im sygnał. Mają dostęp do tego, żeby ściągać sobie oficjalne nagrania - powiedziała Gajewska. - Ale dopóki zachowują się w taki sposób, jak się zachowują, póki nie przepraszają za to, co zrobili w sprawie naszej posłanki, to tym bardziej nie będziemy się godzić na to, żeby stali między nami, żeby wchodzili w tłum ludzi, żeby szczuli na innych ludzi. Nasze stanowisko jest niezmienne - dodała. Jak powiedziała: "nie pozwalamy im na manipulacje, na podchodzenie tutaj do ludzi, na podjudzanie ich, na nagrywanie ich".