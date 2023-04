Jarosław Kaczyński szczerze o inflacji. "Nie daliśmy sobie rady"

Jarosław Kaczyński zainaugurował w Janowie Lubelskim akcję PiS pt. "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". W trakcie swojego przemówienia prezes PiS skupił się na osiągnięciach rządu i krytyce opozycji, ale przyznał również, że jego partia popełniła pewne błędy. - Covid, to było nieszczęście gospodarcze. Przyszła wojna na Ukrainie, z nią inflacja, ciężki kryzys gospodarczy. Ktoś powie, że może te tarcze to osłoniły, bezrobocie prawie nie wzrosło, nie było zatrzymania rozwoju gospodarczego, ale jeśli chodzi o inflację, to nie daliśmy sobie rady - mówił. - W naszych przedsięwzięciach też się nie wszystko udało, chociażby w kwestii mieszkań. My tego nie ukrywamy. To oni mówią, że są idealni, wspaniali, genialni i w ogóle. My tego nie mówimy - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński odwiedzi Polskę wschodnią

Kaczyński o polityce mieszkaniowej PiS

- Zostawili nam 57 proc. zadłużenia, a w tym roku, jak dobrze pójdzie, będzie 48 proc. Czyli jeszcze do tego obniżyliśmy zadłużenie. I każdego roku obniżamy, tutaj pan minister mi podpowiada - mówił Jarosław Kaczyński (Zadłużenie w 2015 roku wynosiło niewiele powyżej 51 proc. - według danych Eurostatu). - Pokutuje pogląd, że może my jesteśmy dobrzy społecznie, ale na gospodarce to oni się lepiej znają. To tak jakby wziąć dwóch przedsiębiorców, każdy ma taką samą sytuację, jeden przedsiębiorstwo zrujnował, a drugi rozwinął. Który się lepiej zna na gospodarce? - pytał.

Lider Zjednoczonej Prawicy zapewnił, że PiS w sposób "przemyślany prowadzi politykę zmierzającą do tego, by wyjść z inflacji w sposób, który nie doprowadzi do bezrobocia, do kryzysu, do nakręcenia takiego mechanizmu cofania się gospodarki". - Miejmy nadzieję, że teraz inflacja będzie co miesiąc spadać, jakoś z tego wyjdziemy i do kryzysu nie doprowadzimy - dodał.

Jarosław Kaczyński znów uderza w Tuska: Pozorna demokracja

Na wstępie swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński zaznaczył, że do 2015 r. odwoływano się do "ideologii liberalnej, która nie odnosiła się do naszej tradycji i działała bardzo źle dla naszego społeczeństwa". - Ten system myślenia występował przeciwko wspólnocie narodowej - mówił. W ocenie Kaczyńskiego "nierówność społeczna, która obowiązywała do 2015 r., była świadomie stosowana". - To obniżało rangę naszego państwa, a ówczesna władza uważała, że "Polska jest brzydką panną bez posagu" - przekonywał prezes PiS. - Rząd PO-PSL eksploatował państwo, dochodziło do prywatyzacji, a pieniędzy nie było. Agencja Budowy Autostrad nie wybudowała ani jednego kilometra, zwijano polską armię - wymieniał. Lider Zjednoczonej Prawicy stwierdził również, że za rządów PO-PSL występowała "pozorna demokracja". - Do 2015 r. były głodne dzieci, pensje minimalne i emerytury były głodowe, a bezrobocie było bardzo wysokie. Tamten system prowadził do wielkiego nieszczęścia - dodał. - Nasz rząd nie zabrał nikomu pieniędzy, a rząd PO zabrał pieniądze Polakom m.in. z OFE. Nie dopuściliśmy do prywatyzacji, nie tolerujemy nadużyć, dlatego system w Polsce się zmienił i będziemy to kontynuować - mówił.

Kaczyński w Janowie Lubelskim. Części mieszkańców nie wpuszczono na spotkanie

Kaczyński: Będziemy kontynuować nasze programy, ale musimy wygrać wybory

- Programy, które wprowadziliśmy, zmieniły i zmieniają życie Polaków. Za naszych rządów Polska lokalna zmieniła się dzięki programom rządowym. Budujemy drogi, a w samym województwie lubelskim to prawie 2800 km - podsumowywał Kaczyński. Zapowiedział także, że PiS będzie kontynuować swoje programy, ale musi najpierw wygrać wybory. - Wtedy nadal będą dopłaty dla gmin, będziemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, będą budowane drogi i wodociągi. My chcemy wyrównywać poziom życia - obiecał.

Żeby zobrazować swoje tezy prezes PiS-u zaprezentował tabelkę, a w niej dane Eurostatu. Zebranym sympatykom partii wyjaśniał, że "jest taka tabelka, gdzie są wszystkie najważniejsze elementy odnoszące się do równowagi gospodarczej". - I państwa UE i chyba państwa OECD, które nie należą do UE. I tam, na pomarańczowo, bo jest wiele tych dziedzin, jeżeli jakieś państwo ma w tej dziedzinie trudności, jakieś elementy nierównowagi, to jest to właśnie na pomarańczowo. A to, które ma tam dobrze, to jest na niebiesko. Zgadnijcie państwo, które państwo ma wszystkie rubryki na niebiesko? - zapytał Kaczyński. Obecni na sali, natychmiast odparli, że chodzi o Polskę. I prezes potwierdził: - Owszem, Polska, tak Polska - zapewnił.

PiS rusza z akcją "Polska jest jedna - inwestyce lokalne"

W ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" - politycy ugrupowania będą podsumowywać wszystkie działania, jakie w ciągu ostatnich lat udało się zrobić dla samorządów. Chodzi m.in. o drogi, szkoły i przedszkola, które zostały wybudowane w ramach Polskiego Ładu. W najbliższych tygodniach zostaną zorganizowane spotkania z politykami PiS we wszystkich 100 okręgach partyjnych. W następnej kolejności z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego spotka się premier Mateusz Morawiecki, w Legionowie będzie szef MON Mariusz Błaszczak, a w Białymstoku minister aktywów państwowych Jacek Sasin.