Kaczyński zakpił z widzów "pewnej" telewizji. Na sali rozległ się rechot. "Takim można wmówić wszystko"

W sobotę 22 kwietnia Jarosław Kaczyński wystąpił w Janowie Lubelskim, gdzie zainaugurował akcję "Polska Jest Jedna - Inwestycje Lokalne". - To nowy format organizowanej przez PiS od kilku miesięcy akcji "Przyszłość to Polska", tym razem skierowanej głównie do Polski lokalnej - zapowiadał w rozmowie z PAP szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. W ramach akcji politycy PiS mają opowiadać o działaniach Zjednoczonej Prawicy dla lokalnej Polski.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Janowie Lubelskim. "Poprzednie rządy to pozory demokracji"

- Nasi poprzednicy często inwestowali w wielkie metropolie, zapominając o małych miasteczkach. (...) Wiele obiecywano, ale niekoniecznie dotrzymywano słowa. (...) Od 2015 roku, rząd PiS pokazał, że może się to zmienić - mówił na początku spotkania rzecznik rządu Rafał Bochenek, zapewniając przy tym, że partia chce "prawdziwej Rzeczpospolitej". Swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński rozpoczął z kolei od odniesienia się do czasów sprzed rządów PiS. - Nierówność społeczna, która była do 2015 roku była stosowana świadomie. To obniżało rangę naszego państwa, a ówczesna władza uważała, że "Polska jest brzydką panną bez posagu" - mówił Kaczyński. - W 2015 roku rozpoczęliśmy proces zmiany ustroju, od można powiedzieć, podstaw. (...) Poprzednie rządy to pozory demokracji. Do 2015 roku były głodne dzieci, pensje minimalne i emerytury były głodowe, a bezrobocie było bardzo wysokie. Tamten system prowadził do wielkiego nieszczęścia - kontynuował. - Żeby uzyskać sprawczość, trzeba mieć pieniądze - powiedział prezes PiS, dodając, że można to zrobić przez wysokie podatki lub ograniczenie "patologii". - Wybraliśmy druga drogę ze znakomitymi wynikami - mówił.

Kaczyński: Jest taka telewizja, której wierzą ludzie, wiecie państwo która?

- Ta opowieść, która powoduje, że nasi przeciwnicy mają w Polsce spore poparcie, jest bzdurą. Ta opowieść ma dwa warianty: ten dla najgłupszych i ten dla trochę bardziej rozgarniętych - mówił prezes PiS. - Ten dla najgłupszych mówi: w Polsce ruina, wszystko się wali. Jest taka telewizja, której wierzą ludzie, wiecie państwo która? Gdyby ogłosiła dzisiaj, że dzień jest zimny, chmurny i pada deszcz ze śniegiem, to oni by się poubierali ciepło i wzięli parasole - powiedział Kaczyński, co wywołało salwy śmiechu na sali. - Takim można wmówić wszystko. (...) Ale są jednak też ci, co mają troszkę więcej oleju w głowie i tym się opowiada inną historię i to często działa. No tak jakieś rzeczy są załatwione, nie mówią tego, co ja, ale coś tam przyznają... ale pod tym wszystkim tyka bomba i za chwilę wylecimy w powietrze. Bo to wszystko jest tak, że były jakieś pieniądze, nie wiadomo skąd, wszystko wydali i rozdali, i teraz jest klops - mówił Kaczyński, dodając, że zapewnia, że "jest to całkowita bzdura".