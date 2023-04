Aktywistka ze Szczecina pozywa Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słowa o "dawaniu w szyję"

Dagmara Adamiak jest szczecińską aktywistką, która angażowała się m.in. w akcje Strajku Kobiet. Po słowach Jarosława Kaczyńskiego dotyczących problemu małej dzietności w Polsce postanowiła złożyć przeciwko prezesowi PiS prywatny akt oskarżenia. Wcześniej Adamiak wraz z adwokatem złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ten nie został jednak nawet skierowany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jak mówi Onetowi Dagmara Adamiak, marszałek Elżbieta Witek 18 kwietnia wydała postanowienie o pozostawieniu wniosku bez biegu, gdyż jej zdaniem nie wskazano w nim prawidłowej podstawy prawnej. Pełnomocnik Adamiak wysłał uzupełnienie wniosku, jednak i tu pojawił się problem. "Biuro marszałek Witek miało wskazać, że pismo wpłynęło po terminie" - informuje Onet, powołując się na relację aktywistki. Kobieta i jej pełnomocnik otrzymali informację, że przy regulaminowych 14 dniach na odpowiedź, bierze się pod uwagę datę faktycznego wpłynięcia dokumentu, nie zaś datę stempla urzędu pocztowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński odwiedzi Polskę wschodnią

Teraz aktywistka zapowiada skierowanie prywatnego aktu oskarżenia w związku ze słowami prezesa PiS o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety. - Chciałabym, żeby Jarosław Kaczyński zmierzył się z młodą kobietą, która jest wykształcona i odważna. Jeśli faktycznie uważa, że można mówić tak poniżające rzeczy drugiemu człowiekowi, to niech mi to powie w twarz - mówi w rozmowie z Onetem Dagmara Adamiak. Aktywistka zapowiada też kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu - taki, jakiego wymaga marszałek Witek. - Nie poddam się, bo wiele młodych kobiet liczy na to, że uda się pociągnąć do odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego. To były okropne słowa i nie może być tak, że ludzie, którzy uważają siebie za elity, nie ponosili konsekwencji - podsumowuje w rozmowie z portalem.

Kaczyński i słowa o "dawaniu w szyję". Resort Maląg nie komentuje

Kaczyński i słowa o "dawaniu w szyję"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas listopadowego spotkania z mieszkańcami Ełku twierdził, że spadek dzietności w Polsce może być m.in. spowodowany spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu przez młode kobiety. Polityk zaznaczył, że mniejsza liczba urodzeń dzieci, to "nie jest kwestia tylko materialna, to jest kwestia pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pań". - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - mówił Kaczyński, powołując się na "rozmowę z ekspertem od uzależnienia od alkoholu", która miała być przeprowadzona "w latach 80.". Prezes PiS stwierdził, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - powiedział. W grudniu Jarosław Kaczyński został ukarany przez sejmową Komisję Etyki Poselskiej naganą.

Minister rodziny Marlena Maląg była pytana o słowa Kaczyńskiego w listopadowym wywiadzie dla Radia ZET. Nazwała wtedy prezesa PiS "architektem zmian", który "wprowadza podniesienie godności rodzin, w tym kobiet". - Jeśli spojrzymy dziś w Polsce na kobiety, m.in. na rynku pracy, to sytuacja zmienia się diametralnie. W tej UE, którą opozycja wielokrotnie stawia nam za wzór, luka płacowa jest na poziomie ok. 13 proc., a w Polsce to 4,5 proc. (...) To, ile pan prezes dobrych zmian dla polityki rodzinnej zrobił, to poprzednicy nie zrobili. Nie mam żadnych wyrzutów w tym zakresie - stwierdziła wówczas.