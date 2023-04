Nowy sondaż CBOS. PiS ze spadkiem, wzrost Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej

Zobacz wideo Rząd reaguje na kryzys rolniczy. Morawiecki: Chcemy dać dwa złote

"W kwietniowym sondażu preferencji partyjnych największa zmiana (choć nadal w granicach błędu statystycznego) dotyczy Konfederacji WiN (wzrost do 9 proc., +3 punkty procentowe). W parlamencie znalazłyby się PiS, KO, Konfederacja i Polska 2050" - informuje na Twitterze CBOS. Z badania wynika, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości wyniosło 36 proc. To spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do sondażu, który został przeprowadzony w dniach 6-16 marca.

REKLAMA

Nowy sondaż CBOS. Spory wzrost Konfederacji, PiS nadal z dużą przewagą

Kolejna w zestawieniu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 20 proc. Poparcie KO wzrosło o 2 pkt. proc. Kolejna jest wspomniana we wpisie CBOS-u Konfederacja, której badanie daje 9 proc. Dla porównania, w poprzednim sondażu było to 6 proc. 5 proc. to wynik Polski 2050 (spadek z 6 proc.). Chęć oddania głosu na Lewicę zadeklarowało 4 proc. osób. PSL uzyskało poparcie na poziomie 3 proc. (wzrost o 1 pkt proc.)

Badanie zrealizowano w dniach 11-20 kwietnia 2023 roku na próbie 1081 (w tym 57 proc. metodą CAPI, 23,9 - CATI, 19,1 proc. - CAWI).