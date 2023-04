Donald Tusk obiecuje: Żłobki w każdej gminie. "To jest moje zobowiązanie"

W czwartek w ramach przedwyborczego objazdu po kraju Donald Tusk odwiedził Kleosin (woj. podlaskie). Podczas spotkania z mieszkańcami mówił o demografii. - Chcę powiedzieć kilka zdań o problemie być może najważniejszym, choć na co dzień o tym nie myślimy. Wiecie, ile nas będzie, Polek i Polaków, a mówiąc precyzyjnie, obywateli polskich, za 70 lat? - zapytał. - Demografia to nie są wróżby, demografia to nie jest ekonomia, gdzie czasami pan [szef NBP Adam - red.] Glapiński potrafił się mylić każdego dnia przez dwa lata i kiedy prognozował, co będzie za miesiąc, a nie za 70 lat. Ale demografia to jest coś, gdzie nikt nikogo nie może oszukać - powiedział.

- Mniej więcej wiadomo, jak wygląda dzietność dziś, ile ludzi się urodziło, ile w przyszłości będzie matek i ojców, a za kilkadziesiąt lat ile będzie wnuków, prawnuków. Za 70 lat, mniej więcej, będzie nas 28 milionów. I to zakładając, że przecież tutaj, tak czy inaczej, będą napływały różne grupy ludzi. (...) Mimo tego ten spadek liczebności będzie aż tak dramatyczny. To są prognozy międzynarodowe, to są badania, które dotyczą wszystkich państw i Polska niestety jest w jednej z najgorszych sytuacji w Europie, jeśli chodzi o dzietność - zaznaczył lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk pokazał również dwie mapy, na których widać liczbę urodzeń i zgonów w pierwszym półroczu 2012 i 2022 roku. Wynika z nich - tłumaczył - że w ubiegłym roku tylko w kilku miejscach w Polsce urodzeń było więcej niż zgonów.

Tusk obiecuje: Żłobki w każdej gminie

Były premier zwrócił też uwagę na fakt, że władza musi zapewnić godne warunki do rodzenia i wychowywania dzieci. - W prawie 1200 gminach w Polsce nie ma żadnego żłobka. To powinno być i będzie jedno z pierwszych zadań nowego rządu, żeby doprowadzić do tego, żeby w Polsce nie było ani jednej gminy, w której nie ma żłobka. To jest z mojej strony zobowiązanie - zapewnił. - To poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej godności, każe moim zdaniem szczególnie głośno domagać się szacunku i respektu dla kobiety, także w tych regionach Polski, gdzie niektórzy mylą tradycję, przywiązanie do historii z opresją wobec słabszego - dodał.

