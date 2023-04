Sute dotacje dla prawicowych i katolickich organizacji. Tak ministerstwo rozdzieliło miliony złotych

Zobacz wideo The best of, czyli Glapiński show

Dziennikarze tvn24.pl przeanalizowali dotacje, jakie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozdzieliło w ramach IV edycji konkursu "Po pierwsze rodzina!". Jak czytamy na stronie resortu, środki mogły uzyskać projekty "upowszechniające informacje, ukierunkowane na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujące i promujące pozytywny wizerunek małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa". W tej edycji do rozdysponowania przez resort było 17 mln zł. Tradycyjnie środki w resortu w dużej mierze popłynęły do organizacji o konserwatywnym profilu. Portal wylicza między innymi, że "rekomendowana do dofinansowania" przez komisję konkursową MRiPS jest Fundacja Mamy i Taty, dla której wcześniej pracowała obecna wiceministerka rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Fundacja uzyskała w obecnej odsłonie konkursu 200 tys. zł. W latach 2020-2022 łącznie była to kwota blisko 1,5 mln zł.

"Po pierwsze rodzina!". Tak resort rozdzielił miliony złotych

350 tys. zł trafi do współpracującego z Fundacją Mamy i Taty oraz Ordo Iuris Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie z Poznania (w latach 2020-2022 było to 1,78 mln zł). Związek Dużych Rodzin Trzy Plus ma z kolei otrzymać 450 tys. zł (w latach 2020-2022 - 2,2 mln zł). Związek zakładał Konstanty Radziwiłł, były już wojewoda mazowiecki i były minister zdrowia w rządzie PiS, obecnie ambasador na Litwie. Organizacja, jak czytamy w artykule, uzyskała też 2,1 mln zł na klub rodzicielski.

Wśród zwycięzców konkursu jest także Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. Ta dostanie 450 tys. zł. Nowym podmiotem na liście zwycięzców jest Fundacja Zielone (450 tys. zł). W celach statutowych organizacji, jak zauważa tvn24.pl, nie ma słowa o rodzinie.

W ramach wspierania "sieciowych klubów rodzinnych" resort przyznał środki licznym organizacjom katolickim. 600 tys. zł ma trafić Fundacji dla Rodziny z Łomianek, której celem jest "szeroko pojęta służba rodzinie zgodnie z nauką społeczną Kościoła katolickiego". Z kolei 900 tys. zł dla Fundacji Bonifraterska, którą prowadzą bracia zakonni należący do zakonu szpitalnego św. Jana Bożego.

Dawny polityk LPR, była posłanka PiS

250 tys. zł ma trafić do fundacji Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego, której prezesem jest Wojciech Wierzejski (dawny polityk Ligi Polskich Rodzin, w 2009 roku przez 1,5 miesiąca pełnił obowiązki prezesa ugrupowania).170 tys. zł otrzymała fundacja Galicja Semper Fidelis, której prezesem jest Michał Delikat, który w przeszłości kandydował z ramienia PiS do rady miasta Rzeszów. "Miał oficjalne poparcie Jacka Sapy, z którym występował na folderach promujących swoją kampanię wyborczą. Sapa to z kolei znajomy ministra Zbigniewa Ziobry, o którym pisaliśmy w poprzednich częściach cyklu. Jego Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia z Warszawy otrzymała od resortu rodziny przeszło 1,6 mln zł w latach 2020-2021. Szkolenia, które w ramach tego projektu prowadził m.in. Sapa, zakwestionowała Najwyższa Izba Kontroli" - podaje portal.

Grant na 320 tys. zł uzyskał Instytut Nowej Kultury, który prowadzą członkowie Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (program krzewienia abstynencji). Portal wskazuje, że w poprzedniej edycji konkursu fundacja prowadziła w mediach społecznościowych kampanię "Nierozerwalni" (250 tys. zł). 300 tys. zł przypadło z kolei Fundacji "Kobiety Karpat", którą prowadzi była posłanka PiS Krystyna Wróblewska. Organizacja powstała po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku i jej celem jest wspieranie kobiet w kryzysowej sytuacji życiowej.

Dotacje otrzymywały też liczne podmioty religijne. Portal wylicza m.in. Fundację Świętego Benedykta (200 tys. zł), Caritas Diecezji Radomskiej (180 tys. zł), parafię św. Andrzeja Boboli w Markach (70 tys. zł) czy Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. św. Jana Pawła II (250 tys. zł).