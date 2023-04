Najnowszy sondaż. W tym wariancie opozycja pokonałaby Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych

Zobacz wideo Wymarzony kandydat na premiera? Lubnauer: Ponieważ Tusk jest liderem KO, wydaje się naturalnym kandydatem na premiera

Prawie połowa ankietowanych (47,7 proc.) zagłosowałaby na wspólną listę Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Polski 2050 i stowarzyszenia Tak dla Polski. Podobne zdanie na temat wspólnej listy posiada posłanka Katarzyna Lubnauer. - Jedna lista jest kluczem do zwycięstwa opozycji. Szkoda, że nasi partnerzy z innych partii nie chcą tego zrozumieć - powiedziała była przewodnicząca Nowoczesnej, cytowana przez "SE". Na drugim miejscu w sondażu uplasowała się wspólna lista Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Partia Republikańska) oraz Kukiz'15. Na ten wariant zagłosowało 33,6 proc. ankietowanych. Ostatnie miejsce na podium zajęła wspólna lista Polski 2050 wraz z PSL. Na taką opcję zagłosowało głos 12,3 proc. badanych. Na Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało niecałe 3 proc. Z kolei na Porozumienie nieco ponad 2 proc. ankietowanych. Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku na próbie 1120 Polaków.

Katarzyna Lubnauer o wzroście poparcia dla Konfederacji

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy się odbędą?

Wybory parlamentarne odbędą się już jesienią tego roku. Poprzednie wybory odbyły się 13 października 2019 roku. Obecna kadencja Sejmu i Senatu kończy się 12 listopada 2023 roku. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnej daty, to już wiadomo, że prezydent Andrzej Duda będzie miał do wyboru tylko cztery daty. Zgodnie z zasadami konstytucji są to niedziele: 15 października, 22 października, 28 października, 5 listopada. Prezydent ma czas na ogłoszenie dokładnego terminu wyborów parlamentarnych do sierpnia 2023 roku.