Czarnek zachichotał, słysząc o proteście Związku Nauczycielstwa Polskiego. "Panie redaktorze..."

- Stary akt prawny, Karta Nauczyciela z 1982 r., jest aktem przeregulowanym, kompletnie źle czytającym się i wymagającym gruntownej nowelizacji, gruntownego ponownego przyjrzenia się zagadnieniom tam zawartym i uchwalenia w nowoczesnym akcie prawnym - przekonywał w środę w Polsat News minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Jak podkreślił szef resortu, "to nie oznacza likwidacji uprawnień i szeregu rozwiązań, które są tam zawarte". Zaznaczył, że w nowym akcie prawnym zostaną umieszczone te zagadnienia, które znajdują się w Karcie Nauczyciela. - To jest przyszłość, to jest kolejna kadencja. Absolutnie do wyborów tego nie zrobimy - zapowiedział Czarnek.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zauważył, że zapowiedzi Przemysława Czarnka spotkały się ze sprzeciwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Słysząc to, szef resortu edukacji i nauki roześmiał się, mówiąc jednocześnie: "Panie redaktorze...".

- "Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, przeciwnie, gwarantuje wysoką jakość nauczania, dlatego że zapewnia szkole i jej pracownikom stabilizację, pozwalającą im wykonywać swoje zadania niezależnie od koniunktury ekonomicznej i politycznej" - cytował Rymanowski. - To jest stanowisko ZNP, pan, rozumiem, chce pozbawić nauczycieli uprawnień - dodał dziennikarz Polsat News.

- Absolutnie nie, przed momentem to powiedziałem. Żadnych uprawnień nie pozbawiam. Chcę zreformować Kartę Nauczyciela, napisać ją od początku. (...) Obawy są z tego, że ZNP jest organizacją stricte polityczną, zwłaszcza prezydium - skomentował Przemysław Czarnek.

Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwiający się likwidacji Karty Nauczyciela podkreśla, że ustawa szczegółowo określa warunki pracy nauczycieli, a także obowiązki, prawa i zasady dotyczące awansu zawodowego i wysokości wynagrodzeń.

"Karta wyrównuje szanse edukacyjne (wszędzie – niezależnie od położenia i zamożności samorządu – nauczyciele muszą spełniać te same wymagania). Dzięki Karcie wszyscy otrzymują podwyżki, mają zagwarantowane wynagrodzenie zasadnicze, określony czas pracy i mogą realizować awans zawodowy" - wskazuje ZNP, dodając, że "Karta Nauczyciela zapewnia nauczycielom stabilizację".

"Dzisiejszą Kartę, od tej uchwalonej w 1982 r., dzielą lata świetlne – w ciągu 30 lat dokument był zmieniany ponad 60 razy. Najważniejsze przepisy oraz – co istotne – duch tej ustawy pozostały jednak niezmienione – to przekonanie o konieczności zapewnienia dzieciom bezpłatnej, świadczonej na wysokim poziomie oświaty przez stabilnych zawodowo nauczycieli" - czytamy na stronie ZNP.

