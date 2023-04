Konstanty Radziwiłł zwolnił stanowisko wojewody. Morawiecki powołał jego następcę

Nowym wojewodą mazowieckim został Tobiasz Bocheński, który od listopada 2019 r. pełnił funkcję wojewody łódzkiego. Bocheński ma 35 lat i jest doktorem nauk prawnych. Wcześniej był m.in. dyrektorem biura wojewody. "Dziękuję za zaufanie. Od dziś przede mną nowe wyzwania. Jednocześnie żegnam się z funkcją wojewody łódzkiego i dziękuję wszystkim za te lata ciężkiej pracy" - napisał Bocheński w mediach społecznościowych.Z kolei na stanowisko wojewody łódzkiego został powołany Karol Młynarczyk, który od 2015 r. był wicewojewodą. Młynarczyk ma 64 lata. Jest lekarzem-specjalistą chorób wewnętrznych (w zawodzie pracował przez ok. 30 lat). Od ponad 20 lat należy do PiS.

Konstanty Radziwiłł został ambasadorem RP na Litwie

Dotychczasowy wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w sobotę objął placówkę w Wilnie. Funkcję wojewody pełnił od listopada 2019 r. Wcześniej od listopada 2015 do stycznia 2018 r. był ministrem zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.