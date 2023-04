Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem poseł PiS Radosław Fogiel

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem Radosław Fogiel (PiS)

Z naszym gościem porozmawiamy o sprawie ukraińskiego zboża i kontrowersjach związanych z tą decyzją. Radosława Fogla zapytamy także o komisję ds. rosyjskich wpływów, zawiadomienie do prokuratury ws. katastrofy smoleńskiej i objazd po Polsce prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nie zapomnimy także o poruszeniu kwestii zbliżających się wyborów. Jacek Gądek dopyta swojego gościa o wspólny start PiS-u, Solidarnej Polski i Kukiz'15. Zapraszamy!

REKLAMA

Robert Telus: Żadna tona ukraińskiego zboża nie zostanie w Polsce

Minister rolnictwa Robert Telus przekazał we wtorek po południu, że zakończono dwudniowe rozmowy ze stroną ukraińską ws. tranzytu zboża przez Polskę. - Cieszę się, bo udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża nie zostanie w Polsce - przekazał. Ogłoszone wieczorem porozumienie Warszawy i Kijowa przewiduje konwojowanie i ściślejszy monitoring produktów, które od soboty nie mogą wjeżdżać ani przejeżdżać przez nasz kraj. Lista obejmuje w sumie 18 produktów rolno-spożywczych. W myśl rozwiązań, które wejdą w życie w piątek o północy, nie będzie możliwe również wycofanie się z tranzytu będącego już na terenie Polski. Za złamanie nowych zasad, oprócz konsekwencji prawno-skarbowych w naszym kraju, strona ukraińska - jak tłumaczył minister rozwoju Waldemar Buda - zobowiązała się do odbierania licencji podmiotom naruszającym uzgodnione reguły. Dla ukraińskich produktów rolnych będą dostępne cztery polskie porty, możliwy będzie także przewóz do innych krajów.