Podczas spotkania z wyborcami Rafał Trzaskowski aluzyjnie odniósł się do informacji o tym, że Zbigniew Ziobro nosi przy sobie broń. Prezydent Warszawy zapewnił, że ani on, ani Donald Tusk nie są osobami strachliwymi, więc nie będą sobie "wsadzać w majtki pistoletu". Nawiązał w ten sposób do wyjaśnień ministra sprawiedliwości, który tłumaczył, że broń posiada po to, aby czuć się bezpieczniej.

