Podkomisja smoleńska złożyła zawiadomienie do prokuratury. Treść bez większego zaskoczenia

Podkomisja smoleńska złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i usunięcia poprzez zabójstwo organu konstytucyjnego RP oraz morderstwa 95 innych osób - przekazała w poniedziałek po południu Polska Agencja Prasowa. Tymczasem eksperci od lat wskazują, że katastrofa smoleńska nie była wynikiem zamachu i nie ma dowodów na to, by tragedia z 10 kwietnia 2010 r. były efektem czyjegoś celowego działania.

