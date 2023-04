Radio Szczecin krótko przepraszało Sławomira Nitrasa. Tekst zniknął ze strony. "Kpina z sądu"

Zobacz wideo Morawiecki: Precyzyjnie trafiliśmy w oszustów, cwaniaków, raje podatkowe i mafie VAT-owskie

We wtorek Sławomir Nitras poinformował, że 31 marca uprawomocnił się wyrok sądu, zgodnie z którym publiczne Radio Szczecin miało przeprosić posła za swoją publikację z 11 października 2019 roku. "Termin przeprosin, określony przez sąd, minął 4 dni temu. Do dzisiaj przeprosiny się nie ukazały. Brak zasad. Brak honoru. Niczego innego się po nich nie spodziewałem" - napisał poseł.

Przeprosiny Radia Szczecin pojawiły się i zaraz zniknęły. Nitras: Kpina z sądu i wyroku

Chodzi o tekst pt. "Nitras należy do gangu morderców stoczni. Jest niepełnosprawny intelektualnie". Tytuł publikacji to cytat Krzysztofa Zaremby, ówczesnego posła PiS i członka sejmowej komisji morskiej. Sad uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych Nitrasa. Nakazał rozgłośni opublikować przeprosiny o następującej treści: "Polskie Radio Szczecin przeprasza Sławomira Nitrasa za publikowanie nieprawdziwego określenia, iż należy on do gangu morderców stoczni. Redakcja Polskiego Radia Szczecin". Do tego radio miało wpłacić 5 tys. zł na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. "Tę kwotę powinien zapłacić Duklanowski, czyli autor znieważających mnie publikacji. Nie powinna być płacona z pieniędzy pochodzących budżetu państwa" - komentował Nitras.

Chrabota tłumaczy się z tekstu Kurskiego w "Rzeczpospolitej". Dziennikarze:

W końcu przeprosiny w formie "oświadczenia" zostały opublikowane w niedzielę 16 kwietnia o godz. 8.30. Jak zauważyła "Gazeta Wyborcza", tekst bardzo szybko zniknął ze strony Radia Szczecin (nie było ich już o godzinie 10). Jednocześnie na portalu można cały czas znaleźć tekst, za który rozgłośnia przepraszała. "To nie są przeprosiny. To kpina z sądu i z wyroku. Tym ściekiem rządzą ludzie bez honoru. Słowo Duklanowski brzmi gorzej niż największa obelga" - skomentował poseł KO.