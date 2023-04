Prezydent Włoch w Polsce. Będzie mu towarzyszyła pierwsza dama - jego córka. "Historia zna przykłady"

Zobacz wideo "Niemcy odchodzą od atomu. To oznacza ogromne dodatkowe emisje CO2"

Do Polski Sergio Mattarella przyleci w niedzielę wieczorem. We włoskiej ambasadzie spotka się z przedstawicielami włoskiej społeczności w Polsce i z włoskimi urzędnikami unijnej agencji Frontex. Oficjalna wizyta prezydenta Włoch rozpoczyna się w poniedziałek. - Prezydent Włoch będzie w Polsce z kilkudniową wizytą. Wizyta rozpoczyna się od spotkania z prezydentem i małżonką w Pałacu Prezydenckim - zapowiedział podczas briefingu Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, "rozmowy będą dotyczyć spraw politycznych, współpracy na forach międzynarodowych pomiędzy Polską a Republiką Włoską".

Wizyta prezydenta Włoch w Polsce. Będzie mu towarzyszyła jego córka - pierwsza dama

Jak zauważył fakt.pl, Polskę razem z prezydentem odwiedzi jego córka, Laura Mattarella, która nosi tytuł pierwszej damy Włoch. Portal zauważa, że żona Mattarelli, Marisa Chiazzese, zmarła w 2012 roku, trzy lata przed zwycięstwem męża w wyborach prezydenckich. Po objęciu urzędu Mattarella zwrócił się do córki prawniczki, aby to ona pomogła mu w pełnieniu obowiązków prezydenta. Od tego momentu Laura towarzyszy ojcu w oficjalnych wizytach jako pierwsza dama. Niecodzienną sytuację w rozmowie z dziennikarzami skomentował dr Janusz Sibora, ekspert od protokołu dyplomatycznego.

"Strona włoska pragnie podkreślić wagę wizyty"

- Córka prezydenta Sergio Mattarelli mogła stać się pierwszą damą, ale nie musiała. Historia od dawna zna jednak przykłady wypełniania obowiązków pierwszej damy przez bliskich członków rodziny. Córka prezydenta Jeffersona, Martha Jefferson Randolph pełniła w Białym Domu, u boku ojca honory pierwszej damy. Podobnie prezydent USA James Buchanan, który nie wstąpił nigdy w związek małżeński, obowiązki pierwszej damy powierzył siostrzenicy - Harriet Lane. Trzeba stwierdzić, iż obie damy czyniły to z wielkim wdziękiem. Te przykłady są po dziś dzień przywoływane jako protokolarnie modelowe. Jak widać, problem ten rozwiązano już dawno - mówi.

Ekspert podkreśla, że "jest to sytuacja protokolarnie znana i akceptowana". - W przypadku córki Sergio Mattarelli wykonuje ona obowiązki zawodowe i jednocześnie towarzyszy mu w czasie najważniejszych wizyt państwowych. W ważnych momentach dla państwa podejmuje się pełnienia funkcji pierwszej damy. Chodzi o oficjalne przyjęcia i oficjalne części wizyt. To, iż Laura Mattarella przyjedzie do Polski, trzeba odczytać tak, że na ogół ona podejmuje inne osoby, a tę sytuację można traktować jako gest osobisty. Strona włoska pragnie podkreślić wagę wizyty - twierdzi.

Podczas wizyty w Polsce prezydent Włoch oprócz Warszawy odwiedzi Kraków i Oświęcim.