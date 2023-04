Macierewicz zapowiada: Podkomisja smoleńska zawiadomi prokuraturę ws. katastrofy. "Zamach"

- Nie może trwać taka sytuacja, w której dysponujemy dowodami o zamachu i nie ma postępowania w sprawie tego straszliwego aktu. Dlatego komisja przygotowała wniosek do prokuratury o podjęcie badania nie tylko katastrofy, ale także zamachu skierowanego przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Antoni Macierewicz. Dodał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał ostatnio, że "tak jak w sprawie ludobójstwa w Buczy i w innych miastach ukraińskich, które teraz mają miejsce, tak samo zbrodnia smoleńska musi uzyskać międzynarodowe orzeczenie o zbrodniczym działaniu strony rosyjskiej". - Niezależnie od tego musi być także jasne stanowisko sądu polskiego. Dlatego skierujemy wniosek o postępowanie w sprawie zamachu na prezydenta RP - zaznaczył.

Macierewicz: Podkomisja smoleńska zawiadomi prokuraturę ws. katastrofy

Był szef MON poinformował, że głównym dowodem, którym dysponuje podkomisja są ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego Tu-154M oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. - Dotarliśmy do bardzo istotnej analizy w tej sprawie, która była robiona przez funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Zidentyfikowano w niej ponad 100 fragmentów samolotu zniszczonych zgodnie z definicjami zniszczenia na skutek eksplozji. Na większości zbadanych części znaleziono zarówno trotyl, RDX i pentryt, jak i inne rodzaje materiałów wybuchowych - stwierdził w rozmowie z PAP. Macierewicz zaznaczył też, że podkomisja smoleńska przekazała już ostateczną wersję raportu. Jak dodał, pokazuje on, iż "plan zamachu ze strony rosyjskiej przygotowywany" był "już od 2008 roku". Wskazywać ma na to wypowiedź Władimira Putina, "który stwierdza na początku 2008 roku, że działania prezydenta Lecha Kaczyńskiego muszą doprowadzić do wojny, jaką Rosję będzie prowadziła z Polską". - To jest wstrząsająca wypowiedź. Warto sobie uświadomić, że to jest pierwszy moment, który wskazuje na przygotowania ze strony rosyjskiej do zbrodni smoleńskiej - powiedział.

Polityk PiS w czasie rozmowy z PAP uderzył również w Donalda Tuska. Jak przekazał, w tym samym czasie ówczesny premier zrezygnował z kupna samolotów dla najważniejszych osób w państwie, w tym dla prezydenta i "rozstrzygnął", że dalej używane będą rosyjskie maszyny. Zaznaczył, że "natychmiast" po tej decyzji okazało się, że samoloty trzeba wysłać do Rosji na naprawy, jednak nie do firmy, która robiła to dotychczas, ale do "pana Deripaski, przyjaciela Putina, człowieka, który uznany został przez Stany Zjednoczone za związanego ze służbami specjalnymi i mafią. Macierewicz mówił też o rosyjskiej dezinformacji ws. katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem tezy, iż prezydencki samolot leciał zbyt nisko i uderzył w drzewo są "dezinformacją upowszechnianą w zakresie międzynarodowym". Odniósł się także do ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. - Podał tuż po katastrofie fałszywą informację, że piloci uderzyli w drzewa i że to mówią kontrolerzy lotu. To nieprawda - żaden z kontrolerów lotu takiego tekstu nie przekazuje. Nie ma takiego materiału dowodowego, który by pokazywał. Dlaczego pan Sikorski taką dezinformację przekazuje już pół godziny po katastrofie i skąd ma taką wiedzę? - podkreślił, dodając, że "jeszcze bardziej szokująca jest informacja TVN24", który w dniu wypadku o godz. 11:30 "przedstawia rozmowę z osobą, którą uważa za eksperta". Osoba ta mówi, że "do katastrofy doszło dlatego, że ci, którzy lecieli w samolocie, elita polskiego narodu, zmuszała polskich pilotów do lądowania, mimo złej pogody". - Jak można było dwie godziny po tragedii mieć wiedzę, co mówili pasażerowie i czy zmuszali do tego pilotów? - zapytał były minister obrony narodowej.

Rosjanie zrzucili rakiety na Słowiańsk. Nagrano pierwsze minuty ataku

13. rocznica katastrofy smoleńskiej

Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przeniesione na niedzielę, ponieważ 10 kwietnia wypadł w tym roku Poniedziałek Wielkanocny. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8:00 w kościele seminaryjnym w Warszawie mszą świętą w intencji ofiar. O godzinie 8:41 przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany Apel Pamięci. Następnie delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze - przed Pałacem Prezydenckim oraz przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, które znajdują się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 19:00 w intencji ofiar katastrofy odprawiona zostanie msza święta w Archikatedrze Warszawskiej. Następnie uczestnicy nabożeństwa przejdą w marszu pamięci przed Pałac Prezydencki. O godzinie 21:00 przewidziane jest tam wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto między godziną 10 a 19 przed Pałacem Prezydenckim zorganizowane będą koncerty i blok filmowy. Przewidziana jest również wspólna modlitwa: Anioł Pański o godzinie 12:00 i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy. Delegacja zmierzała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Lista osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej:

1. Lech Kaczyński - Prezydent RP,

2. Maria Kaczyńska - Małżonka Prezydenta RP,

3. Ryszard Kaczorowski - były Prezydent RP na uchodźstwie,

4. Joanna Agacka-Indecka - Przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej,

5. Ewa Bąkowska - wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego,

6. Andrzej Błasik - Dowódca Sił Powietrznych RP,

7. Krystyna Bochenek - wicemarszałkini Senatu RP,

8. Anna Maria Borowska - przedstawicielka Rodzin Katyńskich,

9. Bartosz Borowski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

10. Tadeusz Buk - Dowódca Wojsk Lądowych RP,

11. Abp Miron Chodakowski - Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,

12. Czesław Cywiński - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK,

13. Leszek Deptuła - poseł na Sejm RP,

14. Zbigniew Dębski - Kawaler Orderu Virtuti Militari,

15. Grzegorz Dolniak - poseł na Sejm RP,

16. Katarzyna Doraczyńska - Kancelaria Prezydenta RP,

17. Edward Duchnowski - Sekretarz Generalny Związku Sybiraków,

18. Aleksander Fedorowicz - tłumacz prezydencki,

19. Janina Fetlińska - senatorka RP,

20. Jarosław Florczak - funkcjonariusz BOR,

21. Artur Francuz - funkcjonariusz BOR,

22. Franciszek Gągor - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

23. Grażyna Gęsicka - posłanka na Sejm RP,

24. Kazimierz Gilarski - Dowódca Garnizonu Warszawa,

25. Przemysław Gosiewski - poseł na Sejm RP,

26. Ks. Bronisław Gostomski - ks. prałat, kapłan diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie,

27. Mariusz Handzlik - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

28. Ks. Roman Indrzejczyk - kapelan Prezydenta RP,

29. Paweł Janeczek - funkcjonariusz BOR,

30. Dariusz Jankowski - Kancelaria Prezydenta RP,

31. Izabela Jaruga-Nowacka - posłanka na Sejm RP,

32. O. Józef Joniec - Prezes Stowarzyszenia "Parafiada",

33. Sebastian Karpiniuk - poseł na Sejm RP,

34. Andrzej Karweta - Dowódca Marynarki Wojennej RP,

35. Mariusz Kazana - Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

36. Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,

37. Stanisław Komornicki - Kanclerz Kapituły Orderu Virtuti Militari,

38. Stanisław Jerzy Komorowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

39. Paweł Krajewski - funkcjonariusz BOR,

40. Andrzej Kremer - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

41. Ks. Zdzisław Król - kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007,

42. Janusz Krupski - Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

43. Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

44. Ks. Andrzej Kwaśnik - kapelan Federacji Rodzin Katyńskich,

45. Bronisław Kwiatkowski - Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP,

46. Wojciech Lubiński - lekarz prezydenta RP,

47. Tadeusz Lutoborski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

48. Barbara Mamińska - Kancelaria Prezydenta RP,

49. Zenona Mamontowicz-Łojek - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

50. Stefan Melak - Prezes Komitetu Katyńskiego,

51. Tomasz Merta - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

52. Dariusz Michałowski - funkcjonariusz BOR,

53. Stanisław Mikke - Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

54. Aleksandra Natalli-Świat - posłanka na Sejm RP,

55. Janina Natusiewicz-Mirer - osoba towarzysząca,

56. Piotr Nosek - funkcjonariusz BOR,

57. Piotr Nurowski - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

58. Bronisława Orawiec-Loeffler - przedstawicielka Rodzin Katyńskich,

59. Ks. Jan Osiński - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,

60. Ks. Adam Pilch - Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe,

61. Katarzyna Piskorska - przedstawicielka Rodzin Katyńskich,

62. Maciej Płażyński - poseł RP, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",

63. Bp Tadeusz Płoski - Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego,

64. Agnieszka Pogródka-Węcławek - funkcjonariuszka BOR,

65. Włodzimierz Potasiński - Dowódca Wojsk Specjalnych RP,

66. Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

67. Krzysztof Putra - wicemarszałek Sejmu RP,

68. Ks. Ryszard Rumianek - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

69. Arkadiusz Rybicki - poseł na Sejm RP,

70. Andrzej Sariusz-Skąpski - Prezes Federacji Rodzin Katyńskich,

71. Wojciech Seweryn - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

72. Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego,

73. Leszek Solski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

74. Władysław Stasiak - szef Kancelarii Prezydenta RP,

75. Jacek Surówka - funkcjonariusz BOR,

76. Aleksander Szczygło - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

77. Jerzy Szmajdziński - wicemarszałek Sejmu RP,

78. Jolanta Szymanek-Deresz - posłanka na Sejm RP,

79. Izabela Tomaszewska - Kancelaria Prezydenta RP,

80. Marek Uleryk - funkcjonariusz BOR,

81. Anna Walentynowicz - założycielka Wolnych Związków Zawodowych,

82. Teresa Walewska-Przyjałkowska - Fundacja "Golgota Wschodu",

83. Zbigniew Wassermann - poseł na Sejm RP,

84. Wiesław Woda - poseł na Sejm RP,

85. Edward Wojtas - poseł na Sejm RP,

86. Paweł Wypych - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

87. Stanisław Zając - senator RP,

88. Janusz Zakrzeński - wybitny polski aktor,

89. Gabriela Zych - przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Lista członków załogi:

90. Arkadiusz Protasiuk - dowódca załogi,

91. Robert Grzywna - drugi pilot,

92. Andrzej Michalak - technik pokładowy,

93. Artur Ziętek - nawigator,

94. Natalia Januszko - stewardessa,

95. Barbara Maciejczyk - stewardessa,

96. Justyna Moniuszko - stewardessa.

