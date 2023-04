Zakaz przewozu produktów rolnych z Ukrainy podpisany przez ministra. Jest (długa) lista

Waldemar Buda opublikował treść rozporządzenia w mediach społecznościowych. Dokument zakłada, że zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Wymienia też w 18 punktach produkty, objęte zakazem. Chodzi o:

zboża,

cukier,

susz paszowy,

nasiona, chmiel,

len i konopie,

owoce i warzywa,

produkty z przetwórstwa warzyw i owoców,

wina,

wołowina,

cielęcina,

mleko i jego przetwory,

wieprzowina,

baranina,

jaja,

mięso drobiowe,

alkohol etylowy pochodzenia rolniczego,

produkty pszczele,

pozostałe produkty.

Ostatni punkt zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20 obejmuje m.in., żywe świnie, konie, bydło, mięso z uboju.

Rozporządzenie zostało podpisane w porozumieniu z ministrem finansów i ministrem rolnictwa.

Wielki powrót Kaczyńskiego. W Łysych mówił o kryzysie wsi

O decyzji o zakazie wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy poinformował szef PiS Jarosław Kaczyński w Łysych, w trakcie konwencji rolnej PiS.

Kaczyński podkreślił, że Polska powiadomiła stronę ukraińską o podjętej decyzji i zapewnił, że Warszawa jest otwarta na rozmowy. Wyjaśnił, że Polska musi chronić swój rynek rolny przed wysokokonkurencyjnym rolnictwem ukraińskim, korzystającym z wielu przewag.

Łyse. Kaczyński o ważnej decyzji rządu. Będzie zakaz importu z Ukrainy

- Nasza formacja już dawno temu podjęła się zaszczytnego zadania reprezentowania interesów polskiej wsi - mówił Kaczyński i wymieniał inwestycje PiS-u. Przyznał też, że na polskiej wsi "mamy do czynienia z kryzysem i trzeba naprawić, co zostało uczynione z jakimś błędem niezawinionym", a także co jest "efektem decyzji, które zapadały poza Polską w Unii Europejskiej". Zapowiedział też rozwiązania dla polskiej wsi.