Michał Kołodziejczak o konwencji w Łysych: Szopka, opowiadanie głupot. Chyba sami w to nie wierzą

Konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Łysych Michał Kołodziejczak nazwał w Gazeta.pl "szopką". - Nie było tam nawet rolników, tylko statyści. Nie widziałem żadnego entuzjazmu. Chyba już oni sami w PiS nie wierzą w to, co mówią - komentuje w Gazeta.pl prezes AGROunii.

Kołodziejczak odpowiada Morawieckiemu: Winne jest to, że rząd się nie przygotował

Szef ruchu rolniczego jest sceptyczny wobec zapowiedzi, które padły z ust Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego czy Roberta Telusa. - To jest kontynuacja budowania rozległego państwa na zasiłku, chcą wszystkich uzależnić od dopłat, od swoich pieniędzy, zamiast rozwiązywać problem w sposób systemowy. Na własnych oczach tracimy suwerenność żywnościową. Ludzie mają tego dosyć, czują się ośmieszani - mówi Kołodziejczak. - Mówienie dzisiaj, że do Polski nie wjadą towary z Ukrainy to opowiadanie głupot. Będą tu nadal przeładowywane i pewnie po drodze będą "ginąć", bo nie ma nad tym żadnej kontroli. Zboże z Ukrainy będzie nadal trafiało na zachodnioeuropejskie rynki - twierdzi prezes AGROunii.

Według niego PiS chce "wpisać się w obecne nastroje", które są mniej proukraińskie niż na początku rosyjskiej agresji. - Chcą pokazać, że czegoś Ukraińcom zakażą. Tylko że w Ukrainie działają międzynarodowe firmy i aby zrównać konkurencyjność, należy przywrócić cło oraz wprowadzić dla ukraińskiego zboża taki sam standard produkcji żywności, jaki obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. To jedyna odpowiedź na obecną sytuację - mówi Kołodziejczak. Szef AGROunii odniósł się tez do słów Morawieckiego o tym, że "obecnej sytuacji winny jest jeden człowiek - Władimir Putin". - Winne jest to, że rząd nie przygotował się na tę sytuację, że nie wziął na poważnie słów rolników, a my apelowaliśmy, prosiliśmy, wskazywaliśmy na błędy. Wtedy nic nie robili - ocenia.

Konwencja PiS w Łysych. Zakaz wwozu towarów z Ukrainy i "tarcza rolna"

W sobotę w miejscowości Łyse w województwie mazowieckim rządzący zapowiedzieli zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Minister rolnictwa przekazał, że "wprowadzony od dziś zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma być wstępem do rozmów i porozumienia z Ukrainą". Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że rozporządzenie o zakazie wwozu produktów rolnych z Ukrainy "leży w interesie polskiej wsi oraz w interesie Ukrainy". Wyjaśniał, że w Polsce mamy inne rodzaje ziemi oraz wyższa jest cena pracy.

Mateusz Morawiecki mówił z kolei o "tarczy rolnej". Zakłada ona m.in. dopłaty do zboża w skupie, tak, aby cena za tonę wynosiła minimum 1400 złotych, dopłaty do nawozów w wysokości 500 złotych, a także wzrost dopłat do paliwa rolniczego do 2 złotych.