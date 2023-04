Jak informuje "Rzeczpospolita", 5 kwietnia do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację partii "Rodacy Kamraci". Wśród jego autorów widnieją między innymi Wojciech Olszański i Marcin Osadowski.

Wojciech Olszański zakłada partię. Do sądu wpłynął wniosek o rejestrację

Jak czytamy, o planach przekształcenia ruchu w partię Olszański wspominał jeszcze w ubiegłym roku. Po miesiącach wniosek wpłynął do sądu. Jak przyznał w rozmowie z dziennikiem Marcin Osadowski, musieli oni uzupełnić dokumenty, "by były kompletne". Podkreślił także, że "liczy na apolityczność sądu i zarejestrowanie partii w takim terminie, by mogła uczestniczyć w wyborach" - przytacza "Rzeczpospolita".

- Mamy swoje imponderabilia, wiemy, o co walczymy. A walczymy o to, byśmy mogli żyć w Polsce, w której Polacy mogą się bogacić, rozwijać się i zakładać rodziny. Struktury są już gotowe. Polska polityka wkrótce zobaczy naszą prawdziwą twarz - stwierdził Osadowski, podkreślając, że nie zgadza się z wizerunkiem "faszystów i rasistów".



"Rodacy Kamraci" partią? "Spełni wszystkie demokratyczne procedury"

Wojciech Olszański, znany także jako Aleksander Jabłonowski, z zawodu jest aktorem. W ostatnim czasie najbardziej znany jest jednak ze swoich działań politycznych. Od kilku lat występuje w transmitowanych na żywo na YouTubie programach, w których głosi poglądy pełne nienawiści.

Na temat utworzenia partii Olszański wypowiadał się jeszcze w ubiegłym roku. - To będzie legalna partia, która spełni wszystkie demokratyczne procedury, zostanie poddana wszystkim obostrzeniom i nakazom. To będzie partia endecka, tworzona przez Polaków dla Polaków - zapowiadał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" na przełomie sierpnia i września.