Michał Matczak pojawił się na posiedzeniu Komisji ds. Środków Odurzających przy ONZ, która zbiera się w Wiedniu. Raper opowiedział wówczas historię tego, jak w 2022 roku został zatrzymany za posiadanie marihuany. Po tym zdarzeniu muzyk założył fundację "420", której celem jest rozpowszechnienie wiedzy o działaniu konopi oraz analizowanie statystyk zatrzymań młodych osób za posiadanie marihuany.

Raper Mata mówił o konopiach na posiedzeniu komisji przy ONZ. "To nie jest tylko moja sprawa"

Jak zaznacza fundacja "420", raper Mata pojechał do Austrii, ponieważ chciał zapoznać się z praktykami światowych organizacji, które działają na rzecz depenalizacji marihuany. Celem wizyty było także zapoznanie się z przedstawicielami krajów, którym w porównaniu do Polski udało się zliberalizować swoje ustawodawstwo dotyczące konopi. Delegacja skonfrontowała się m.in. z przedstawicielami Portugalii czy Urugwaju.

- Witam wszystkich, nazywam się Michał Matczak. W zeszłym roku zostałem aresztowany za niewielką ilość marihuany. Uważam, że nie miało to na mnie żadnego pozytywnego wpływu. To nie jest tylko moja sprawa, ponieważ w Polsce zatrzymywanych jest 30 tys. młodych osób rocznie za posiadanie marihuany - mówił podczas posiedzenia.

Na Instagramie fundacja udostępniła także wypowiedź jednego z ekspertów z Urugwaju. - Ludzie zażywają różne substancję od co najmniej sześciu tysiącleci. Ze zmiennym szczęściem. Nigdy nie mieliśmy jednak tak wielu chorych z powodu zażywania narkotyków, jak po wprowadzeniu delegalizacji - odpowiedział ekspert. Inna z osób w komisji dodała, że komisja, jak i ONZ uważają, że karanie za posiadanie narkotyków nie prowadzi do tego, że takich przypadków jest mniej.

W lutym 2023 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył postępowanie ws. rapera, który został oskarżony o posiadanie środków odurzających.