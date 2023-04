Zobacz wideo Tomczyk: Nie obawiam się Jarosława Kaczyńskiego, który wraca do objazdu po Polsce. Czekam, co powie

Wymagana większość do odrzucenia weta Senatu wynosiła 225. Za zagłosowało 224 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymały się dwie posłanki partii: lekarka Anna Dąbrowska Banaszek i była wiceministerka zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Na sali sejmowej zabrakło również sześciu posłów klubu PiS, w tym byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. "Spektakularna porażka ministra Adama Niedzielskiego. Szkodliwa ustawa 'o jakości' wyrzucona do kosza po głosowaniu w Sejmie. Pan Minister myśli już tylko kampanii wyborczej w Wielkopolsce, więc na zdrowie Polaków już nie ma czasu. Nawet swojego klubu nie przekonał!" - napisał na Twitterze dyrektor legislacji Lewicy Dariusz Standerski. Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że odrzucenie "fatalnych zmian PiS w systemie opieki zdrowotnej" "to sukces pacjentów i środowiska lekarskiego". Do piątkowego głosowania odniósł się również sam minister zdrowia. "To smutny dzień, kiedy interes pacjenta przegrywa z interesem korporacji. Jednak biorę na siebie tą przegraną. Ja zainicjowałem projekt ustawy o jakości i ja biorę odpowiedzialność za to, żeby ostatecznie pacjent zyskał należną mu jakość. Uczynię więc wszystko, żeby ustawa wróciła" - napisał Adam Niedzielski na Twitterze.

Porażka PiS-u w Sejmie przez dwie posłanki partii. Weto Senatu podtrzymane

Nowelizacja ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, którą zawetował Senat, zakładała m.in. wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji [wydawanej przez prezesa NFZ - przyp. red.] dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Cel: potwierdzenie spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą pewnych warunków dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Autorzy proponowanych zmian chcieli położyć duży nacisk na zdarzenia niepożądane. Zgodnie z ustawą podmioty wykonujące działalność leczniczą miały obowiązek identyfikowania, zgłaszania, rejestrowania oraz prowadzenia analizy przyczyn takich zdarzeń. Ustawa przewidywała wprowadzenie regulacji dotyczących ochrony personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego. To miało zachęcać personel do ujawniania możliwie jak największej liczby zdarzeń niepożądanych, bez obawy o ewentualne sankcje i działania represyjne z tym związane. Politycy opozycji krytykowali nowelizację z uwagi na "możliwość scentralizowania właściwie wszystkiego, co ma cokolwiek wspólnego z opieką zdrowotną". Wskazywała na to Elżbieta Gelert z KO. Radosław Lubczyk z Koalicji Polskie dodał, że przyjęcie tej ustawy "spowoduje zapaść systemu ochrony zdrowia w Polsce". Lewica z kolei zgłosiła poprawkę dotyczącą dodatków za pracę w święta i nocą dla sanitariuszy i salowych Tego zapisu w nowelizacji zabrakło.

W piątkowych głosowaniach Sejm głosami PiS, PSL, Kukiz'15 i Konfederacji podjął także uchwałę w obronie polskich lasów. Przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050. W dokumencie podkreślono, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przewidują to obecne Traktaty. Izba wskazuje, że od kilku lat Unia Europejska narusza tę zasadę, oddziałując na leśnictwo poprzez akty prawne wydawane na różnych poziomach. Przypomina też o niedawnej decyzji jednej z komisji Parlamentu Europejskiego, która pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmian w traktatach europejskich, odnośnie przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajów członkowskich do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej. "Takie działania mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy, ich dostępność dla obywateli polskich oraz konkurencyjność polskiego przemysłu drzewnego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania Polsce wyłącznego prawa do decydowania o lasach" - zapisano w uchwale. Jednocześnie Sejm wezwał Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań, by Polska zachowała wyłączne prawo do decydowania o lasach.