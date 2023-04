Sukces opozycji na komisji sprawiedliwości. Projekt Solidarnej Polski z negatywną opinią. "Dość!"

W czwartek komisja sprawiedliwości i praw człowieka zajmowała się projektem ustawy dotyczącej zmian w ustawie o Służbie Więziennej i zmiany nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.

Opozycja wygrała głosowanie w sejmowej komisji sprawiedliwości

- To jest bardzo zły projekt. W takim kształcie w ogóle nie powinniśmy jej procedować. To jest ustawa, która tworzy państwo w państwie, ustawa dla nominatów partyjnych i dlatego złożyliśmy wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości - powiedział poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch. Ostatecznie głosowanie w tej sprawie wygrała opozycja. - Komisja rekomenduje odrzucenie, tym samym negatywnie rekomenduje poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania. Także będzie rekomendacja negatywna dla zgłoszonych poprawek. O tym, czy ustawa będzie przyjęta, czy odrzucona zdecyduje Wysoka Izba w głosowaniu w dniu jutrzejszym [w piątek - red.] - podkreślił przewodniczący komisji Marek Ast z PiS.

"Opozycja wygrywa głosowanie na komisji sprawiedliwości. Projekt Solidarnej Polski dot. powołania akademii wymiaru sprawiedliwości zaopiniowany do odrzucenia! Ziobro chciał powołać rektora na pięć lat. Uczelnia służy jako przepompownia do środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dość" - napisał na Twitterze Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Projekt Solidarnej Polski - czego dotyczy?

Jak czytamy na stronie rządowej, projekt ustawy zakłada poprawę funkcjonowania oraz efektywności pracy w Służbie Więziennej. Nowe przepisy usprawnią m.in. procedurę naboru do tej formacji. Przepisy dotyczą też zmiany do orzecznictwa lekarskiego kandydatów - w proces rekrutacji mają być włączone jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej. "Nowe rozwiązanie pozwoli również na odciążenie Rejonowych Komisji Lekarskich, podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, które obecnie realizują zadania związane z orzecznictwem lekarskim kandydatów do SW" - argumentują autorzy projektu. "Wprowadzone zostaną rozwiązania, które umożliwią funkcjonariuszom oraz pracownikom Służby Więziennej uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom ich pracy" - dodają. Proponowane przepisy miałyby również usprawnić proces gospodarowania zasobem kwater tymczasowych Służby Więziennej.

Dodatkowo od 1 wrześnie tego roku miałaby zostać zmieniona nazwa uczelni służby państwowej nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości ze Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.

