Artykuł jest aktualizowany.

REKLAMA

Dyskusja nad wnioskiem opozycji o wyrażanie wotum nieufności ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi był początkowo zaplanowana na 21:15. Obrady się jednak opóźniły. - Nie dobro uczniów, ale wykonywanie postulatów partii jest priorytetem dla ministra Czarnka - mówiła Krystyna Szumilas, przedstawicielka wnioskodawców. Podkreśliła, że szef ministerstwa edukacji naukowej używa "języka konfrontacji i wykluczenia, a nasze dzieci i wnuki doświadczają języka stygmatyzacji, on poniża i dyskredytuje tych, którzy mają inne zdanie". Była ministerka edukacji zakończyła swoje uzasadnienie stwierdzeniem: "Czarnek musi odejść".

Następnie głos zabrała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. - Dwie na trzy osoby nie chcą Czarnka na stanowisku ministra edukacji. Jestem tu dla uczniów, nauczycieli i rodziców i wszystkich, którzy nie mogą patrzyć, jak pan niszczy polską szkołę - zaznaczyła posłanka. Wnioskodawcy zgodnie wskazywali argumenty, które przemawiają za odwołaniem Przemysława Czarnka: podręcznik do HiT, Willa Plus, brak podwyżek dla nauczycieli. Poseł Michał Gramatyka przytoczył kilka cytatów z urzędującego ministra m in na temat kar cielesnych dla dzieci czy "ideologii LGBT". - Bez żadnej żenady nazywa pan ludzi dewiantami. Ja się po prostu wstydzę, że pan pełni ten urząd - stwierdził Gramatyka.

Po wnioskodawcach głos w Sejmie zabrał poseł sprawozdawca Tomasz Zieliński, który mówił o odrzuceniu wniosku o wotum nieufności przez sejmową komisję edukacji. Zieliński wskazywał błędy, które zawiera wniosek. - Wszystko to może wskazywać, że podpisani pod nim posłowie w ogóle go nie przeczytali - ocenił. Następnie marszałek Sejmu Ryszard Terlecki otworzył dyskusję. W imieniu PiS-u głos zabrała Mirosława Stachowiak-Różecka. Posłanka stwierdziła, że podstawowe dane, które błędnie przytoczono, są dostępne na stronie kuratorium. - Obronimy dziś ministra Czarnka, a w następnej kadencji nadal będziemy przywracać szkołę solidarną - zakończyła.

- Czarnek traktuje plecy uczniów jak stopień do dalszej kariery politycznej. Podręcznik do HiT Roszkowskiego? Przepychany brutalnie przez recenzje, ale uczniowie i nauczyciele go szczęśliwie odrzucili - mówił Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Marcin Kulasek z Lewicy z kolei podkreślił, że minister Czarnek niszczy polską szkołę od przedszkola do uniwersytetu. - Nie dla Czarnka, tak dla badań naukowych i godności płac - wzywał poseł.

- Mniej niż 5 procent tej izby chciałoby Czarnka jako wychowawcy. On kreuje w mediach wyimaginowy świat zagrożeń - mówiła z kolei posłanka Lewicy.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: